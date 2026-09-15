Hà Tĩnh kết nối doanh nghiệp, tạo 22.780 cơ hội việc làm cho người lao động

Kết nối cơ hội nghề nghiệp cho lao động quê nhà

Ngày 15/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức phiên giao dịch việc làm định kỳ tháng 9/2026, kết nối người lao động với 174 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 22.780 lao động ở nhiều ngành nghề, trình độ.

Tham gia phiên giao dịch, người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

Mặc dù, thời tiết trên địa bàn đang mưa, nhưng vẫn có rất đông người lao động đến tham gia phiên giao dịch việc làm để tìm hiểu thông tin tuyển dụng. Trong đó có không ít người lao động từng làm việc ở các thành phố lớn, nay trở về quê với hi vọng tìm được công việc ở gần nhà.

Chị Nguyễn Thị Lệ (xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Trước đây, tôi là nhân viên thị trường cho một doanh nghiệp ở Tp.Hồ Chí Minh, nhưng vì gia đình nên tôi quyết định trở về quê. Sau khi nghe tin về giao dịch việc làm được tổ chức nên tôi đã thử mang hồ sơ đến tìm hiểu với hi vọng tìm được công việc phù hợp".

Các lao động tìm hiểu trực tiếp về vị trí tuyển dụng, mức thu nhập, điều kiện làm việc và kết nối với doanh nghiệp.

Phiên giao dịch việc làm lần này tổ chức với nhu cầu tuyển dụng được phân bổ ở nhiều trình độ, từ lao động phổ thông đến lao động có trình độ cao đẳng, đại học. Mức thu nhập tham khảo khoảng 6 - 65 triệu đồng/người/tháng, tùy vị trí và yêu cầu của từng doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho biết, trong tháng 9/2026, có 174 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng 22.780 lao động ở nhiều ngành nghề, trình độ khác nhau.

Phiên giao dịch việc làm tổ chức với nhu cầu tuyển dụng được phân bổ ở nhiều trình độ, từ lao động phổ thông đến lao động có trình độ cao đẳng, đại học.

Theo nhu cầu đăng ký của các doanh nghiệp, nhóm ngành điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm có nhu cầu lớn nhất với 9.506 lao động. Tiếp đến là nhóm xây dựng, kiến trúc, thiết kế, giao thông vận tải với 9.133 lao động và may mặc, dệt với 3.287 lao động.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn tuyển dụng lao động ở nhiều lĩnh vực như kinh doanh, marketing, bán hàng; du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghệ thông tin, viễn thông; kế toán, giáo dục, thực phẩm, bảo vệ...

Hà Tĩnh hướng tới xây dựng thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và bền vững

Một số doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng đang "khát" lao động, chỉ cần đạt yêu cầu lập tức có thể làm việc ngay như: Công ty TNHH Đại Dương Building; Công ty CP Bảo Toàn; Công ty CP Vạn Xuân; Công ty TNHH Bê tông Công nghệ cao Miền Trung;… đã cử nhân viên đến giới thiệu, tuyển chọn.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án quy mô lớn tại khu công nghiệp cũng đang đăng tải thông tin tuyển dụng như: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC tuyển dụng hơn 6.000 lao động; Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vinfast 4.000 lao động; Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons tuyển 2.300 lao động;…

Trong tổng số 22.780 vị trí tuyển dụng, có 19.033 vị trí dành cho lao động phổ thông, 3.537 vị trí trình độ trung cấp, cao đẳng và 210 vị trí trình độ đại học.

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (Cụm công nghiệp Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh) hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Hiện công ty đang có gần 1.400 lao động.

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất và kịp trả đơn hàng vào những tháng cuối năm 2026, công ty đang có nhu cầu tuyển dụng 500 công nhân may với mức lương từ 7 triệu đồng/người/tháng, gồm công nhân may có tay nghề và công nhân may chưa có tay nghề (được đào tạo có hưởng lương).

Đại diện bộ phận tuyển dụng, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết, đang phải tuyển dụng qua nhiều kênh để theo kịp kế hoạch, bởi từ nay đến cuối năm còn rất ít thời gian.

"Công nhân được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp theo quy định. Ngoài ra, người lao động được hưởng các chế độ phúc lợi như: thưởng làm đủ, khích lệ chuyên cần sản xuất; hỗ trợ nhà ở, đi lại, xe bus đưa đón ở một số khu vực xa; thưởng lương tháng thứ 13…", đại diện tuyển dụng cho hay.

Mức thu nhập tham khảo khoảng 6 - 65 triệu đồng/người/tháng, tùy vị trí và yêu cầu của từng doanh nghiệp.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, trong tổng số 22.780 vị trí tuyển dụng, có 19.033 vị trí dành cho lao động phổ thông, 3.537 vị trí trình độ trung cấp, cao đẳng và 210 vị trí trình độ đại học.

"Tham gia phiên giao dịch, người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí, tìm hiểu trực tiếp về vị trí tuyển dụng, mức thu nhập, điều kiện làm việc và kết nối với doanh nghiệp. Trong tháng 9, chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động tuyển dụng, tư vấn và kết nối việc làm tại khu vực Vũng Áng và một số địa phương, tạo thêm cơ hội để người lao động tiếp cận việc làm phù hợp", đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh thông tin.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1538/QĐ-TTg ngày 12/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển chất lượng nguồn lao động, tạo việc làm bền vững và đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn mới. Trong đó, Hà Tĩnh đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 23.000 người mỗi năm; đến năm 2030, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%; tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 20%; tỉ lệ đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho lực lượng lao động đạt 50%.