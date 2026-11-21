Từ tiềm năng sản phẩm đến yêu cầu mở rộng thị trường

Diễn ra từ ngày 21 - 23/11, ngày hội quy tụ 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất với 32 gian hàng. Các sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng, trong đó có nhiều đặc sản, sản phẩm tiêu biểu của địa phương như cam Khe Mây, cam Vũ Quang, nhung hươu Hương Sơn, nước mắm, dầu cá, trầm hương, mật ong, hải sản khô...

Đại biểu tham dự Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu, người tiêu dùng có điều kiện tiếp cận trực tiếp với sản phẩm, tìm hiểu nguồn gốc, chất lượng và lựa chọn hàng hóa ngay tại điểm bán. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng mạng lưới tiêu thụ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành cho biết, hiện tỉnh có 216 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, đạt từ 3 sao trở lên và 67 sản phẩm nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực và quốc gia. Đây là nguồn sản phẩm có tiềm năng, phản ánh lợi thế về nguyên liệu, điều kiện sản xuất và bản sắc địa phương.

Tuy nhiên, đưa sản phẩm vào các hệ thống phân phối quy mô lớn, mở rộng thị trường ngoài tỉnh và tiếp cận các kênh bán hàng hiện đại vẫn là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất, đơn vị phân phối và người tiêu dùng có ý nghĩa thiết thực, giúp sản phẩm địa phương tìm kiếm đầu ra ổn định, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành phát biểu khai mạc “Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh”

Thực tế cho thấy, các hoạt động xúc tiến thương mại nếu được tổ chức bài bản, gắn với nhu cầu thị trường có thể tạo ra những kết quả tích cực. Trước đó, vào tháng 4/2026, Hà Tĩnh là địa phương đầu tiên tổ chức tuần lễ sản phẩm trong khuôn khổ chương trình “Sức sống hàng Việt” tại Hà Nội, với chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh Thủ đô”. Hoạt động ghi nhận doanh thu gần 300 triệu đồng, tiêu thụ gần 2.000 sản phẩm và thu hút gần 200.000 lượt xem trên nền tảng TikTok.

Những kết quả này cho thấy dư địa kết nối thị trường cho sản phẩm Hà Tĩnh không chỉ giới hạn trong địa bàn tỉnh mà còn có thể mở rộng thông qua các điểm bán trực tiếp kết hợp với nền tảng số.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh phát biểu tại “Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh”

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, chương trình “Hàng Việt vì người Việt” không chỉ dừng lại ở việc vận động người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam mà còn đặt ra yêu cầu đối với chính các nhà sản xuất, kinh doanh trong việc bảo đảm chất lượng thực chất, giá cả hợp lý và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Từ định hướng đó, chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026 - 2030 được triển khai với cách tiếp cận lấy người tiêu dùng làm trung tâm, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Trong đó, “Sức sống hàng Việt” là một trong những cách thức để Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cụ thể hóa định hướng này thông qua các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Đưa đặc sản Hà Tĩnh đến gần người tiêu dùng qua nền tảng số

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các gian hàng, Ngày hội còn chú trọng khai thác kênh bán hàng trực tuyến nhằm mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Điểm nhấn là chương trình livestream giới thiệu cam Hà Tĩnh, được tổ chức từ 13h đến 17h ngày 21/11 tại vườn cam ở xã Hương Đô, với sự tham gia trực tiếp của Cục trưởng Trần Hữu Linh, Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh Lê Trung Phước, diễn viên Ngô Lệ Quyên và MC Quỳnh Trang.

Các đại biểu tham quan các gian hàng

Thông qua hình thức livestream ngay tại vùng trồng, chương trình giới thiệu đặc điểm, chất lượng và giá trị của cam Hà Tĩnh đến người tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện để sản phẩm tiếp cận khách hàng trên nền tảng số. Việc kết hợp giới thiệu sản phẩm tại vườn với hoạt động bán hàng trực tuyến góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nơi sản xuất và thị trường tiêu thụ, mở thêm kênh kết nối cho nông sản địa phương.

Đáng chú ý, Ngày hội còn dành không gian giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, doanh nhân trẻ Hà Tĩnh. Đây là cơ hội để các ý tưởng kinh doanh, sản phẩm mới tiếp cận người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác và mở rộng khả năng tiêu thụ, qua đó gắn hoạt động khởi nghiệp với nhu cầu thực tế của thị trường.

Ngày hội quy tụ 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất với 32 gian hàng

Thông qua “Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh”, những tiềm năng, lợi thế của sản phẩm địa phương được kết nối cụ thể hơn với nhu cầu tiêu dùng. Đây cũng là bước triển khai thiết thực chương trình “Hàng Việt vì người Việt”, góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trong nước, phát triển thị trường nội địa và đưa đặc sản Hà Tĩnh đến gần hơn với người tiêu dùng.