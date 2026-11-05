Hà Tĩnh: Kè biển Cẩm Nhượng hơn 20 năm oằn mình trước sóng dữ, sắp được nâng cấp
Sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển, kè Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) đã xuống cấp nghiêm trọng. Dự án nâng cấp với tổng vốn hơn 337,6 tỷ đồng vừa được phê duyệt, kỳ vọng tăng cường bảo vệ khu dân cư ven biển.
Theo Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 30/10/2026, dự án có chiều dài 2.255 m, bắt đầu từ vị trí tiếp giáp khách sạn Sông La đến tuyến đê Phúc - Long - Nhượng, thuộc xã Thiên Cầm. Công trình được triển khai trong giai đoạn 2026-2027.
Dự án tập trung nâng cấp, gia cố đỉnh kè, mái kè và chân kè theo từng đoạn, tăng khả năng chống chịu trước tác động của sóng biển, thiên tai và biến đổi khí hậu. Trên đỉnh kè sẽ xây dựng tuyến đường giao thông với mặt đường bê tông nhựa rộng 7,5 m, đồng bộ vỉa hè, bồn cây xanh, hệ thống thoát nước mưa, hào kỹ thuật, điện chiếu sáng và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.
Các tuyến đường ngang cũng được vuốt nối với đường chính, bảo đảm kết nối thuận lợi với hạ tầng hiện trạng. Đáng chú ý, khu vực 400 m đầu tuyến sẽ được hoàn trả bãi cát hiện trạng sau khi thi công, góp phần giữ gìn không gian bờ biển.
Tổng mức đầu tư dự án là 337,6 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm hơn 284,4 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tạm tính hơn 1 tỷ đồng. Diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 10,2 ha, chủ yếu nằm trong phạm vi tuyến kè hiện trạng và đất công.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh được giao làm chủ đầu tư, tổ chức triển khai trong năm 2026-2027.
Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/ha-tinh-ke-bien-cam-nhuong-hon-20-nam-oan-minh-truoc-song-du-sap-duoc-nang-cap-192261105094345948.htm