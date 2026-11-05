Hà Tĩnh: Kè biển Cẩm Nhượng hơn 20 năm oằn mình trước sóng dữ, sắp được nâng cấp

Được xây dựng từ năm 2003, kè biển Cẩm Nhượng dài khoảng 2,2km, kéo dài từ khu vực khách sạn Sông La đến đê Phúc - Long - Nhượng, đi qua 6 thôn: Chùa, Phúc Hải, Xuân Bắc, Xuân Nam, Hải Bắc và Hải Nam.

Dọc bờ biển Cẩm Nhượng, nhiều mảng bê tông bảo vệ bị sóng đánh bật, mái kè bong tróc, sụt lún. Dưới chân kè, những hàm ếch khoét sâu vào thân công trình vẫn hiện hữu sau nhiều mùa mưa bão, khiến kết cấu bảo vệ tại một số vị trí gần như bị phá hủy.

Suốt hơn hai thập kỷ, tuyến kè đóng vai trò chắn sóng, chống xói lở, bảo vệ hơn 1.200 hộ dân với khoảng 5.000 nhân khẩu ven biển. Tuy nhiên, trước tác động ngày càng lớn của sóng biển, triều cường và thời tiết cực đoan, nhiều đoạn kè đã xuống cấp, không còn đảm bảo khả năng chống chịu.

Không chỉ là những hư hỏng trên công trình, tình trạng xuống cấp còn trực tiếp đe dọa cuộc sống của người dân. Khoảng 110 hộ sống sát tuyến kè chịu ảnh hưởng trực tiếp mỗi khi biển động, triều cường hoặc mưa bão xuất hiện. (Ảnh tư liệu 2024).

Ông Trần Kim Hòa (thôn Hải Bắc) cho biết, mỗi khi có dự báo mưa bão lớn, người dân sống gần biển lại thấp thỏm lo âu. Các điểm sạt lở ngày càng ăn sâu, khiến nguy cơ sóng đánh vỡ kè, nước tràn vào khu dân cư luôn thường trực.

Trong bão số 10 năm 2025, sóng biển cao gần 3m cùng gió giật mạnh liên tiếp đánh vào khu vực làng chài Cửa Nhượng, cho thấy rõ tình trạng xuống cấp và khả năng chống chịu hạn chế của tuyến kè sau nhiều năm sử dụng.

Ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết: "Qua nhiều đợt mưa bão, kè biển Cửa Nhượng xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, sụt lún. Mỗi khi có bão, chính quyền địa phương phải huy động lực lượng cùng người dân vận chuyển đá, gia cố tạm thời các vị trí xung yếu". “Nghe tin dự án được phê duyệt đầu tư nâng cấp kè biển, chính quyền và người dân địa phương đều rất vui mừng. Đây là công trình mà bà con mong đợi từ nhiều năm nay”, ông Nhân chia sẻ thêm.

Mong mỏi của người dân địa phương đang dần trở thành hiện thực khi UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt dự án nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng, với tổng mức đầu tư hơn 337,6 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 30/10/2026, dự án có chiều dài 2.255 m, bắt đầu từ vị trí tiếp giáp khách sạn Sông La đến tuyến đê Phúc - Long - Nhượng, thuộc xã Thiên Cầm. Công trình được triển khai trong giai đoạn 2026-2027.

Dự án tập trung nâng cấp, gia cố đỉnh kè, mái kè và chân kè theo từng đoạn, tăng khả năng chống chịu trước tác động của sóng biển, thiên tai và biến đổi khí hậu. Trên đỉnh kè sẽ xây dựng tuyến đường giao thông với mặt đường bê tông nhựa rộng 7,5 m, đồng bộ vỉa hè, bồn cây xanh, hệ thống thoát nước mưa, hào kỹ thuật, điện chiếu sáng và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Các tuyến đường ngang cũng được vuốt nối với đường chính, bảo đảm kết nối thuận lợi với hạ tầng hiện trạng. Đáng chú ý, khu vực 400 m đầu tuyến sẽ được hoàn trả bãi cát hiện trạng sau khi thi công, góp phần giữ gìn không gian bờ biển.

Tổng mức đầu tư dự án là 337,6 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm hơn 284,4 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tạm tính hơn 1 tỷ đồng. Diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 10,2 ha, chủ yếu nằm trong phạm vi tuyến kè hiện trạng và đất công.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh được giao làm chủ đầu tư, tổ chức triển khai trong năm 2026-2027.