Các đại biểu tham dự mít tinh.

Sáng 26/11, Ban Chỉ đạo dân số và Phát triển tỉnh tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm 65 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2026). Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện các sở, ngành và địa phương.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ mít tinh.

Với chủ đề “Dân số khỏe, đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc”, Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2026 diễn ra từ ngày 1/12 đến 30/12. Hưởng ứng tháng hành động và kỷ niệm 65 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2026), Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Trong đó, các hoạt động tập trung vào tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân; tư vấn sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên; sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ đề, thông điệp Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm 65 năm Ngày Dân số Việt Nam; phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân số.

Trọng tâm là tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; Luật Dân số 2025; Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Đồng thời, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, mô hình hiệu quả, cách làm hay để phát huy và nhân rộng tại địa phương.

Đồng chí Mai Lê Thuộc - Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo dân số và Phát triển tỉnh phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban Chỉ đạo dân số và phát triển tỉnh nhấn mạnh: Công tác dân số là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, là nhiệm vụ lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của tỉnh và đất nước. Những vấn đề dân số hiện nay sẽ tác động trực tiếp đến nguồn nhân lực, chất lượng cuộc sống và triển vọng phát triển của Hà Tĩnh trong những năm tới.

Để tạo chuyển biến thực chất, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, đồng thời huy động sự đồng thuận, tham gia tích cực của người dân. Qua đó, từng bước xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững.

Đồng chí Trương Thị Lượng, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu hưởng ứng.

Tại lễ mít tinh, đại diện các sở, ngành, địa phương đã phát biểu hưởng ứng, thể hiện quyết tâm chung tay thực hiện hiệu quả công tác dân số.

Đồng chí Phạm Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập phát biểu hưởng ứng.

Các phát biểu đã nhấn mạnh yêu cầu chuyển trọng tâm chính sách từ dân số - kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, chú trọng nâng cao chất lượng dân số trên các phương diện, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.