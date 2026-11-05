Hà Tĩnh hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Sáng 5.11, Sở VHTTDL Hà Tĩnh tổ chức điểm cầu tham dự họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Chương trình được kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương với sự tham dự đông đảo của đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Toàn cảnh họp báo trực tuyến tại điểm cầu Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh

Tại điểm cầu Trung ương, họp báo do Bộ VHTTDL tổ chức tại Hà Nội, với sự chủ trì của Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn và Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà.

Tại chương trình, Bộ VHTTDL thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.2026 trên phạm vi cả nước. Đây là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 - 24.11.2026).

Theo thông tin tại họp báo, đến ngày 5.11, cả nước có 34/34 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch triển khai, với 406 chương trình, sự kiện được chuẩn bị, gồm 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật; 36 sự kiện thể dục, thể thao và 85 sự kiện trưng bày, triển lãm.

Các hoạt động tập trung tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh có sự tham dự của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

Hưởng ứng sự kiện, Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động “Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc” từ ngày 18-24.11, kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo kế hoạch, cấp tỉnh sẽ triển khai chiến dịch “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026”; tổ chức chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đoàn kết” và trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VIII, dự kiến vào ngày 23.11.

Cùng với đó là Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2026 với các hoạt động triển lãm, giao lưu, quảng bá văn hóa và sản phẩm đặc trưng.

Tại cơ sở, các xã, phường tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và trải nghiệm di sản phù hợp với đặc trưng từng địa phương.

Mỗi xã, phường có ít nhất 1-2 hoạt động; mỗi thôn, tổ dân phố có ít nhất 2-3 hoạt động. Tỉnh cũng khuyến khích mở rộng không gian văn hóa tại bảo tàng, thư viện, di tích, thiết chế văn hóa và điểm du lịch, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia, thụ hưởng.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hà Tĩnh hướng tới tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản, truyền thống lịch sử, cách mạng, hiếu học; quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Hà Tĩnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú, lành mạnh.