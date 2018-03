Hà Tĩnh: Hơn 6 tiếng căng não khống chế 'bà hỏa'

Một vụ cháy kinh hoàng vừa xảy ra, với cột khói cao hàng chục mét, khiến nhiều người mắc mắc kẹt bên trong tòa nhà karaoke Kingdom Club (phường Thạch Trung, TP Hà Tĩnh).

Thông tin ban đầu, ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở tầng 3, sau đó lan nhanh ra các khu vực khác của quán.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng nay, khiến rất nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại xem. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động 6 xe chữa cháy đến hiện trường, lửa và khói vẫn bốc lên nghi ngút.

Sau gần 6 giờ đồng hồ chiến đấu, giành giật với "bà hỏa", đến gần 12 giờ trưa nay, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được vụ hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng đã phải huy động 10 xe chuyên dụng, 2 xe cứu thương, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ để chữa cháy. Tòa nhà cao tầng, với thiết kế khép kín trong khi hệ thống chữa cháy còn nhiều hạn chế là những thách thức của lực lượng PCCC khi tiếp cận với một vụ hỏa hoạn lớn.

Thượng úy Nguyễn Việt - một trong những người đầu tiên tiếp cận đám cháy.

Được biết, ngọn lửa bắt "mồi" từ tầng 3 của tòa nhà. Do vậy, lực lượng chữa cháy phải sử dụng cần cẩu để tiếp cận hiện trường. Khí độc thải ra từ đám cháy đã lấy đi nhiều sức lực của các chiến sỹ. Cứ vài chục phút, các chiến sỹ lại thay phiên nhau để quá trình dập lửa được diễn ra liên tục.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, lửa lớn cơ bản được khống chế nhưng khí cực độc vẫn bủa vây tòa nhà. Vì vậy, để mở đường cho khói và khí độc thoát ra, lực lượng PCCC đã tiếp cận tầng 5 tòa nhà, sử dụng búa tạ để đập tường. Hơn 1 tiếng đồng nỗ lực, khí độc cơ bản được khống chế và các chiến sỹ bắt đầu tiếp cận tầng 5 của tòa nhà.

Trong quá trình khoan cắt tường bê tông ở khu vực tầng 5 của tòa nhà Karaoke Kingdom Club để tiếp cận vào bên trong, thượng úy Hoàng Trọng Điệp (38 tuổi, thuộc Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hà Tĩnh) không may bị máy khoan cắt làm bị thương ở tay. Hiện thượng úy Điệp đã được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thăm khám, băng bó vết thương.

Đến 13 giờ cùng ngày, vẫn chưa thể thống kê được mức độ thiệt hại về tài sản vụ cháy tại tòa nhà Karaoke Kingdom Club, nhưng theo ghi nhận ban không có thương vong về người trong vụ hỏa hoạn.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa, kiểm soát hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ cháy, Công an tỉnh đã huy động tất cả lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Tĩnh... khẩn trương có mặt tại hiện trường để tập trung dập lửa.

Cũng theo đại tá Nguyễn Văn An, do Karaoke Kingdom Club bị cháy ở vị trí trên cao và được thiết kế bịt kín cả 4 bên nên việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải dùng máy cắt bê tông từ tầng 4 tòa nhà để tiếp cận vào bên trong dập lửa...

Minh Thư