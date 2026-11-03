Hà Tĩnh: Hơn 337 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Dự án nâng cấp tuyến kè biển dài 2.255m (Km0+000 - Km2+255), điểm đầu tiếp giáp với khu vực khách sạn Sông La, điểm cuối kết thúc tại tuyến đê Phúc - Long - Nhượng, thuộc xã Thiên Cầm. Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 10,2ha, chủ yếu thuộc phạm vi tuyến kè hiện trạng và đất công.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện trong năm 2026-2027.

Việc đầu tư nâng cấp tuyến kè nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, hạn chế nguy cơ uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân trên địa bàn. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ bờ biển, chống xói lở, dự án tạo lập không gian cảnh quan ven biển đồng bộ, hiện đại, cải thiện môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là mục tiêu gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển bền vững, từng bước đưa Khu du lịch biển Thiên Cầm trở thành điểm đến du lịch trọng điểm của tỉnh và khu vực Bắc Trung bộ.

Kè biển Cẩm Nhượng

Trước đó, Báo SGGP phản ánh tuyến kè biển Cẩm Nhượng được xây dựng từ năm 2003, chiều dài 2,2km, có vai trò chắn sóng, bảo vệ cuộc sống cho hàng ngàn hộ dân ở xã Thiên Cầm. Qua thời gian khai thác, chịu ảnh hưởng triều cường, mưa bão, nhiều vị trí công trình đã bị xuống cấp, khiến người dân sống cạnh tuyến kè luôn trong tâm trạng bất an mỗi mùa mưa bão.