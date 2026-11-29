Ngày 29/11, tại Quảng trường Thành Sen, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức chương trình chạy bộ “Hành trình xanh vì cộng đồng không ma túy” tại Quảng trường Thành Sen (phường Thành Sen).

Đại biểu tham dự chương trình

Chương trình thu hút hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an, đoàn viên thanh niên, học sinh và đông đảo người dân tham gia. Các vận động viên cùng chạy hưởng ứng 2 vòng quanh Quảng trường Thành Sen, với tổng quãng đường khoảng 1,5km.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 của Chính phủ và Kế hoạch xây dựng xã, phường không ma túy giai đoạn 2025 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hơn 1.000 người tham gia chạy bộ, lan tỏa thông điệp “Vì cộng đồng không ma túy”

Không chỉ đơn thuần là hoạt động thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, chương trình còn mang ý nghĩa tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cộng đồng. Thông qua hình thức tổ chức gần gũi, sôi nổi, thông điệp về phòng, chống ma túy được lan tỏa trực tiếp đến đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Mỗi bước chạy không chỉ thể hiện tinh thần rèn luyện thể chất mà còn là sự hưởng ứng, cam kết của mỗi cá nhân trong việc xây dựng lối sống lành mạnh, nói không với ma túy. Qua đó, góp phần hình thành ý thức chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; đồng thời khuyến khích gia đình, nhà trường và toàn xã hội cùng chung tay bảo vệ thanh, thiếu niên trước những tác động, hiểm họa của tệ nạn ma túy.

Ban tổ chức đã trao thưởng cho các vận động viên lớn tuổi và nhỏ tuổi nhất tham gia chương trình. Ảnh; CAHT

Thông qua chương trình, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy, hướng tới môi trường sống an toàn, lành mạnh, vì hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của cộng đồng.