Hà Tĩnh: Học sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm tại Huế

Chiều 27.9, trao đổi với PV Văn Hóa, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh xác nhận sự việc và cho biết đang phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein cùng các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

Trước đó, Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (đóng tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức chương trình trải nghiệm tại TP.Huế cho 178 học sinh khối 9, từ tối 25.9 đến ngày 27.9.

Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein

Khoảng 3h sáng ngày 27.9, trong thời gian đoàn lưu trú tại Khách sạn AD41, số 38 đường Trần Cao Vân, phường Thuận Hóa, TP. Huế, em N.M.Q. (SN 2012, học sinh lớp 9A5) được ghi nhận rơi từ tầng 5 của khách sạn xuống và tử vong.

Theo báo cáo sơ bộ của nhà trường, ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám hiệu Trường Albert Einstein đã khẩn trương thành lập tổ công tác vào Huế, phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc; đồng thời phối hợp với gia đình thực hiện các công việc cần thiết.

Đến chiều 27.9, nhà trường đã tổ chức đưa các học sinh còn lại trong đoàn trở về Hà Tĩnh. Thi thể em N.M.Q. sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện, nguyên nhân, diễn biến cụ thể vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.