Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Oanh. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, năm 2021, Ninh Thị Oanh đầu tư vào lĩnh vực “lan đột biến” nhưng thua lỗ. Do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Oanh tìm hiểu thông tin về dự án Eurowindow Garden City tại TP Thanh Hóa (cũ), sau đó đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Oanh liên hệ với bà N.T.O. (trú tại tỉnh Hà Tĩnh), giới thiệu đang chuẩn bị mua 3 lô đất liền kề tại dự án này. Oanh còn cho biết, khoảng 10 ngày sau sẽ có khách hàng từ Hà Nội mua lại với giá cao hơn 20%, đồng thời rủ bà N.T.O. góp vốn đầu tư và cam kết chia lợi nhuận tương ứng với số tiền góp.

Tin tưởng lời giới thiệu trên, bà N.T.O. đã chuyển tổng cộng 750 triệu đồng cho Oanh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không thực hiện việc đầu tư như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Oanh để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.