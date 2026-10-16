Hà Tĩnh: Gỡ nút thắt mặt bằng, thúc tiến độ dự án đường sắt hơn 1.480 tỷ đồng

Có mặt bằng, các mũi thi công đồng loạt triển khai

Tại công trường dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, các đơn vị thi công đang tập trung triển khai nhiều hạng mục từ đào đất đá, gia cố mái dốc, mở cửa hầm đến đắp nền đường, xây dựng cầu và hệ thống cống thoát nước.

Công nhân thi công cải dịch tuyến đường ray tại dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án Đường Sắt (Bộ Xây dựng - chủ đầu tư dự án), mặt bằng hiện đã cơ bản được bàn giao, tạo điều kiện để nhà thầu tổ chức thi công trên nhiều mũi.

Hệ thống đường công vụ từng bước hoàn thiện, giúp phương tiện vận chuyển và máy móc tiếp cận các vị trí cửa hầm, phục vụ việc triển khai những hạng mục tiếp theo.

Ghi nhận của PV, tại khu vực cửa Bắc hầm số 1, nhà thầu đã hoàn thành đào đất đá, gia cố 4/5 mái cơ đường dẫn và đổ bê tông các mái cơ tương ứng.

Trong số 58 tấm bê tông lắp ghép phục vụ thi công cửa hầm, đơn vị đã lắp đặt được 50 tấm. Công tác đào thân hầm theo phương pháp NATM đạt 16m trên tổng chiều dài 888m.

Dự án đường sắt hơn 1.480 tỷ đồng tại Hà Tĩnh đã cơ bản có mặt bằng thi công.

Ở cửa Nam hầm số 1, công tác đào mái cơ, khoan cắm neo tiếp tục được triển khai. Tại cửa Nam hầm số 2, nhà thầu đang thực hiện các hạng mục đào đất đá, gia cố mái dốc và hoàn thiện trạm trộn bê tông.

Các tuyến đường công vụ số 2, 3 và 4 lần lượt đạt khoảng 70 - 80% khối lượng đào đắp, cơ bản tạo điều kiện cho máy móc, phương tiện tiếp cận các cửa hầm.

Trên các đoạn cải tuyến, những hạng mục nền đường, cống thoát nước, cầu và hầm chui dân sinh cũng đang được triển khai. Một số kết cấu cống đã hoàn thành; các hạng mục đắp nền, xử lý nền đất yếu, thi công cọc khoan nhồi và xây dựng hầm chui tiếp tục được thực hiện.

Ông Nguyễn Trí Đồng, Phó chủ tịch UBND xã Hà Linh cho biết, địa phương đã cơ bản bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Đối với hệ thống đường điện liên quan đến khu vực xây dựng hầm, địa phương đã bàn giao để triển khai làm mới, phục vụ yêu cầu thi công công trình.

Mưa nhiều, một số vị trí đường điện vẫn ảnh hưởng tiến độ

Dù mặt bằng cơ bản được bàn giao, quá trình thi công dự án vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục xử lý. Theo ông Nguyễn Minh Nhật, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Hòa Hiệp, hiện vẫn còn một số vị trí đường điện chưa được bàn giao đầy đủ, ảnh hưởng đến việc triển khai các hạng mục liên quan.

Công nhân thi công gia cố mái cơ tại ống hầm số 1.

Nhà thầu mong muốn địa phương và các đơn vị liên quan sớm hoàn tất công việc này để có thể tổ chức thi công liên tục, hạn chế tình trạng gián đoạn giữa các công đoạn.

Bên cạnh đó, thời tiết mưa nhiều trong thời gian qua cũng tác động đến hoạt động tại công trường, khiến sản lượng thực hiện chưa đạt kỳ vọng.

Đối với các hạng mục nền đường, đào đất đá và gia cố mái dốc, điều kiện thời tiết bất lợi có thể làm giảm thời gian thi công hữu ích, ảnh hưởng đến việc huy động máy móc, nhân lực và tổ chức vận chuyển vật liệu.

Trong khi đó, các hạng mục hầm, cầu và cải tuyến có tính liên kết, đòi hỏi tiến độ giữa các mũi thi công phải được phối hợp chặt chẽ.

Thời tiết mưa nhiều trong thời gian vừa qua ảnh hưởng đến tiến độ.

Ông Nguyễn Văn Tài, kỹ sư Công ty CP Đường sắt Việt Nam (RCC), đơn vị tham gia thi công một số hạng mục của dự án, cho biết đơn vị bắt đầu triển khai thi công từ tháng 4/2026. Đến thời điểm này, giá trị thực hiện mới đạt khoảng 4 tỷ đồng trên tổng giá trị phần việc khoảng 200 tỷ đồng.

Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện có tổng mức đầu tư hơn 1.480 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng trong nước.

Bộ Xây dựng là cơ quan quyết định đầu tư, Ban Quản lý dự án Đường sắt làm chủ đầu tư. Gói thầu xây lắp do liên danh KYERYONG - HOA HIEP - RCC - LONG HUNG thực hiện, khởi công ngày 18/3/2026, thời gian thực hiện hợp đồng 28 tháng.

Dự án gồm xây dựng mới 2 hầm đường sắt, 1 cầu, cải tạo ga Hòa Duyệt và ga Thanh Luyện, cải dịch gần 7,4km đường sắt và nâng cấp hệ thống thông tin tín hiệu.

Khi hoàn thành, công trình sẽ khắc phục những đoạn cong bán kính nhỏ, nâng tốc độ thiết kế lên 100km/h, góp phần tăng năng lực vận tải trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.