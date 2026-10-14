Hà Tĩnh: Gỡ nút thắt mặt bằng, đường Hàm Nghi kéo dài tăng tốc về đích

Những ngày gần đây, ghi nhận của PV Báo Xây dựng, trên công trường dự án đường Hàm Nghi kéo dài, các mũi thi công đang được triển khai đồng loạt. Máy móc, nhân lực được huy động để hoàn thiện hệ thống mương, cống thoát nước, lát vỉa hè và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hướng tới mục tiêu đưa công trình về đích vào cuối năm nay.

Nhiều mũi thi công trên tuyến đường Hàm Nghi kéo dài đoạn qua phường Hà Huy Tập.

Công ty CP Trường Sơn 185 là một trong những nhà thầu đảm nhận thi công dự án. Theo kỹ sư Nguyễn Đắc Thắng, Chỉ huy trưởng công trường, đơn vị đã hoàn thành thảm bê tông nhựa lớp 1.

Trong thời gian chờ thảm lớp 2, nhà thầu chủ động tổ chức thi công các hạng mục phụ trợ nhằm tận dụng tối đa thời gian, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Việc triển khai đồng thời nhiều hạng mục được thực hiện trong bối cảnh thời gian hoàn thành dự án không còn nhiều.

Sau khi những vướng mắc về mặt bằng từng bước được tháo gỡ, các nhà thầu đang chịu áp lực đẩy nhanh khối lượng thi công, bảo đảm công trình hoàn thành theo kế hoạch điều chỉnh.

Máy móc thi công đoạn giao với tuyến tránh quốc lộ 1.

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài có chiều dài khoảng 3,3km, điểm đầu khớp nối với tuyến tránh quốc lộ 1 qua phường Hà Huy Tập, điểm cuối kết nối tuyến nhánh quốc lộ 8C qua xã Thạch Xuân.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 631 tỷ đồng, được triển khai thi công từ cuối năm 2022, với thời gian thực hiện theo hợp đồng là 24 tháng.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành sau 2 năm thi công. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp khó khăn do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, khiến nhiều phần việc không thể triển khai đồng bộ theo kế hoạch.

Việc chưa có mặt bằng liên tục cũng gây khó khăn cho tổ chức thi công, ảnh hưởng đến khả năng bố trí nhân lực, máy móc và tiến độ hoàn thành các hạng mục liên quan.

Theo kế hoạch tuyến Hàm Nghi sẽ thông tuyến vào cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, thời tiết mưa nhiều tại Hà Tĩnh cũng tạo thêm áp lực cho quá trình thi công. Mưa kéo dài khiến việc tổ chức các hạng mục ngoài trời, xử lý nền, thi công hệ thống thoát nước và những công việc yêu cầu điều kiện thời tiết phù hợp bị ảnh hưởng.

Các nhà thầu phải chủ động điều chỉnh kế hoạch, tranh thủ những khoảng thời gian thuận lợi để tổ chức thi công, bù đắp khối lượng bị gián đoạn.

Trước những khó khăn trên, tiến độ dự án phải điều chỉnh, gia hạn thời gian hoàn thành đến cuối năm 2026. Đây cũng là khoảng thời gian tạo áp lực lớn đối với chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong việc hoàn thiện khối lượng còn lại.

Thời gian qua, với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh cùng sự vào cuộc của các sở, ngành và chính quyền địa phương, những vướng mắc về mặt bằng từng bước được tháo gỡ.

Đáng chú ý, ngày 1/10, nhà thầu đã được bàn giao phần mặt bằng cuối cùng của hộ dân còn vướng tại khu vực nút giao giữa dự án với tuyến tránh quốc lộ 1. Đến nay, toàn bộ mặt bằng tuyến đường đã được bàn giao, tạo điều kiện để các mũi thi công triển khai liên tục hơn.

Ông Nguyễn Danh Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Sau khi mặt bằng được khơi thông, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tập trung thi công nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Đến nay, công trình đã đạt gần 80% giá trị hợp đồng. Phần khối lượng còn lại chủ yếu tập trung vào việc hoàn thiện các hạng mục theo thiết kế và tổ chức thi công đồng bộ trên toàn tuyến. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2026.

Khi hoàn thành, tuyến đường Hàm Nghi kéo dài sẽ góp phần kết nối các trục giao thông khu vực, tăng khả năng liên thông giữa tuyến tránh quốc lộ 1 với tuyến nhánh quốc lộ 8C, tạo thêm dư địa phát triển đô thị và giảm áp lực cho mạng lưới giao thông hiện hữu.