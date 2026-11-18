​Chương trình do Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, Trung tâm Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nghi Xuân tổ chức. Sự kiện thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu văn hóa, các thanh đồng, cung văn cùng nhân dân và du khách thập phương về dự lễ.

Việc tổ chức thực hành tín ngưỡng ngay tại Đền Chợ Củi không chỉ góp phần tôn vinh các giá trị nhân văn tốt đẹp của đạo Mẫu, hướng con người tới chân, thiện, mỹ, mà còn nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc thực hành tín ngưỡng đúng chuẩn mực, bài trừ mê tín dị đoan, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. ​

Đền Chợ Củi mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống Việt Nam với bố cục hài hòa theo thế "tọa sơn hướng thủy". Năm 1993, Đền Chợ Củi được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. ​

Nghệ nhân, Đồng thầy Lê Thị Thu Hiền thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu tại Đền Chợ Củi ↵

Chương trình giao lưu nhân dịp khánh tiệc Quan Hoàng Mười năm 2026 tại Đền Chợ Củi đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh di tích lịch sử văn hóa Hà Tĩnh đến du khách.