Hà Tĩnh: Giám sát, phạt nguội vi phạm vận chuyển phế thải, chất thải bằng 'mắt thần'

Bắt bài đối tượng đổ trộm phế thải

Thời gian trước, các tuyến quốc lộ như quốc lộ 1A, quốc lộ 8 hay các tuyến tỉnh lộ huyết mạch đi qua địa bàn Hà Tĩnh thường xuyên đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do xe chở vật liệu xây dựng làm rơi.

Đáng lo ngại hơn, tại các vùng giáp ranh hoặc những đoạn đường vắng, lợi dụng đêm tối, nhiều đối tượng còn lén lút đổ trộm hàng tấn phế thải xây dựng và rác thải sinh hoạt, gây bức xúc trong nhân dân.

Hệ thống camera giám sát 24/7 phục vụ công tác quản lý môi trường và trật tự đô thị.

Từ khi hệ thống camera giám sát thông minh được nâng cấp và phủ sóng dày đặc tại các “điểm nóng”. Hệ thống điều hành tập trung tại cơ quan công an liên tục tiếp nhận hình ảnh sắc nét từ các tuyến đường.

Không chỉ ghi lại hành vi vi phạm, các “mắt thần” còn tự động nhận diện biển số xe, xác định chính xác thời gian và địa điểm vi phạm, khiến các chủ phương tiện và đối tượng đổ trộm không thể chối cãi.

Ghi nhận tại phường Trần Phú, mô hình camera an ninh kết hợp giám sát môi trường đã phát huy công năng tối đa. Trước đây, các bãi đất trống dọc tuyến đường đê Đồng Môn thường xuyên biến thành bãi rác tự phát, nhưng nay nhờ có camera theo dõi, khu vực này đã trở lại cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Tại các xã Cẩm Xuyên và Kỳ Anh, dọc theo tuyến quốc lộ 1A, lực lượng cảnh sát giao thông cũng liên tục trích xuất camera để xử lý nguội các xe tải ben, xe chở khoáng sản không che chắn kỹ lưỡng.

Nhiều trường hợp tài xế chủ quan nghĩ rằng không có lực lượng tuần tra trực tiếp đã bị hệ thống ghi hình, gửi thông báo phạt nguội về tận nhà với mức phạt nghiêm khắc.

Tương tự, trục giao thông trọng điểm tỉnh lộ 17 (đoạn qua khu vực Cầu Nủi, phường Hà Huy Tập) vốn là điểm “đen” về nạn vứt rác bừa bãi, nay đã được kiểm soát hoàn toàn nhờ hệ thống camera an ninh xã hội hóa kết nối trực tiếp đến trụ sở công an phường.

Các khu vực đô thị như: Đường Hà Huy Tập, Nguyễn Công Trứ và Vũ Quang, cũng được thiết lập mạng lưới “mắt thần” dày đặc để xử phạt nghiêm các xe tải ben che bạt lỏng lẻo.

Chia sẻ về sự thay đổi này, bà Nguyễn Thị Hòa (52 tuổi, trú tại Đồng Môn, Phường Trần Phú), cho biết: “Trước đây, cứ sáng ra là đoạn đường ven làng lại xuất hiện mấy đống xà bần (rác xây dựng), bao tải rác bốc mùi hôi thối do người ta lén đổ ban đêm.

Từ ngày xã lắp camera giám sát ngay góc đường, kèm theo biển báo khu vực có camera phạt nguội, tình trạng này chấm dứt hẳn. Ai cũng sợ bị bêu tên và phạt tiền nên ý thức cao hơn nhiều".

Phạt nguội qua camera đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch.

Chứng cứ vững chắc, nâng tính răn đe

Ông Nguyễn Đình Diệu, Chủ tịch UBND phường Trần Phú, cho biết: “Việc lắp đặt camera giám sát không chỉ nhằm mục đích xử phạt, mà quan trọng nhất là tạo hiệu ứng răn đe cộng đồng. Khi người dân và các chủ xe biết rằng mọi di chuyển đều được lưu lại, ý thức bảo vệ môi trường sẽ chuyển biến rõ rệt.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là một số hệ thống camera ở khu vực nông thôn còn mang tính xã hội hóa, dung lượng lưu trữ hoặc góc quay ban đêm chưa phủ kín 100%, đòi hỏi sự kết hợp nhịp nhàng giữa dữ liệu camera và tai mắt của nhân dân”.

“Camera giám sát chính là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương. Hình ảnh trích xuất rất rõ ràng, là chứng cứ pháp lý vững chắc giúp chúng tôi xử lý nghiêm, không nể nang bất kỳ trường hợp nào, từ đó tạo tính răn đe mạnh mẽ trong cộng đồng”, ông Diệu nói thêm.

Đại tá Hà Hải Long, Trưởng phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định: “Việc áp dụng công nghệ số và hệ thống camera thông minh vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường là xu thế tất yếu.

Không chỉ giúp giảm tải áp lực cho lực lượng tuần tra trực tiếp, việc phạt nguội qua camera đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp mở rộng, tích hợp thêm AI vào hệ thống camera giám sát để tự động phát hiện nhanh các hành vi hủy hoại môi trường, quyết tâm giữ gìn huyết mạch giao thông Hà Tĩnh luôn an toàn và sạch đẹp”.