Hà Tĩnh giám sát người tiếp xúc ổ dịch cúm H5N1

Sau khi trên địa bàn xã Đồng Tiến xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1, đoàn công tác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh có mặt để giám sát và triển khai các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm lây sang người.

Ngành y tế Hà Tĩnh kiểm tra giám sát trực tiếp tại các hộ gia đình có gia cầm chết. Ảnh: Nhật Thắng.

Theo thông tin từ địa phương, từ ngày 25/9, cúm gia cầm xuất hiện tại 2 hộ dân ở thôn Trung Tiến, gồm hộ bà Trần Thị Bảy và bà Nguyễn Thị Nhân. Tổng đàn gia cầm của 2 hộ là 720 con, trong đó 670 con đã chết và được tiêu hủy.

Cơ quan thú y lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Kết quả xác định mẫu dương tính với virus cúm gia cầm A/H5N1.

Ngay khi nhận thông tin về ổ dịch, CDC Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương và trạm y tế xã triển khai giám sát, đánh giá nguy cơ virus H5N1 lây sang người; đồng thời hướng dẫn người dân các biện pháp phòng bệnh.

Tại hộ gia đình vẫn còn nhiều gia cầm nuôi thả rông, chưa được tiêu hủy. Ảnh: Nhật Thắng.

Tại buổi giám sát, bác sĩ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh đề nghị địa phương khẩn trương tiêu hủy triệt để số gia cầm còn lại tại các hộ có dịch; tổ chức vệ sinh, khử khuẩn chuồng trại và khu vực chăn nuôi. Chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y để đánh giá tình hình, khoanh vùng và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Đối với những người từng tiếp xúc với gia cầm mắc bệnh, gia cầm chết, sản phẩm gia cầm hoặc tham gia xử lý ổ dịch, CDC Hà Tĩnh yêu cầu trạm y tế xã lập danh sách và theo dõi sức khỏe hằng ngày trong 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, khó thở hoặc dấu hiệu bất thường, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời, không tự điều trị tại nhà.

Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc xử lý triệt để ổ dịch trên đàn gia cầm, đồng thời quản lý, theo dõi chặt chẽ những người có nguy cơ phơi nhiễm là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm ngăn virus cúm A/H5N1 lây sang người.

Để chủ động phòng, chống bệnh cúm lây từ gia cầm sang người, CDC Hà Tĩnh khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau:

1. Không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết; không ăn tiết canh, đảm bảo ăn chín, uống sôi; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn.

2. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; không săn bắt, giết mổ, sử dụng các loại động vật hoang dã, đặc biệt là các loài chim hoang dã.

3. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết thì phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn.

4. Người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển và giết mổ gia cầm tuyệt đối tuân thủ các biện pháp dự phòng dịch bệnh như sử dụng bảo hộ, rửa tay bằng xà phòng,…

5. Khuyến khích đeo khẩu trang khi đi vào chợ gia cầm sống hoặc khu vực buôn bán gia cầm sống; rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với gia cầm.

6. Khi có biểu hiện sốt, ho, đau ngực, khó thở phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.