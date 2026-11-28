Đến hết ngày 19/11/2026, Hà Tĩnh đã giải ngân 7.977,364 tỷ đồng, tương đương 105,6% kế hoạch vốn (Ảnh BHT)

Tại Báo cáo số 19128/BTC-ĐTPT ngày 26/11/2026 của Bộ Tài chính về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Hà Tĩnh là 10.888,777 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn vốn theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao chiếm 7.557,442 tỷ đồng; phần còn lại 3.331,335 tỷ đồng là vốn ngân sách địa phương giao tăng. Với kết quả giải ngân đạt gần 8.000 tỷ đồng, Hà Tĩnh đang là một trong những địa phương có tiến độ thực hiện vốn đầu tư công tích cực.

Trong nhóm các địa phương có kết quả giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên, ngoài Hà Tĩnh còn có 16 địa phương khác. Đáng chú ý, một số địa phương dẫn đầu về giá trị giải ngân gồm Hà Nội với 128,9 nghìn tỷ đồng; Thành phố Hồ Chí Minh đạt 114,3 nghìn tỷ đồng; Hải Phòng đạt 36,9 nghìn tỷ đồng; Hưng Yên đạt 29 nghìn tỷ đồng và Tây Ninh đạt 27,2 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, có 7 bộ, cơ quan Trung ương đạt tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung trở lên.

Bên cạnh đó, tiến độ giải ngân tại một số đơn vị vẫn còn chậm. Theo thống kê, có 27 bộ, cơ quan Trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Trong đó, 5 đơn vị có kết quả giải ngân dưới 20%, gồm: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18,4%); các dự án thành phần giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng do địa phương thực hiện (17,2%); Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (12,4%); Bộ Khoa học và Công nghệ (10,6%) và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chưa phát sinh giải ngân.

Đáng lưu ý, nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương tiết kiệm để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân chung của cả nước đến hết ngày 19/11 sẽ đạt 79,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục rà soát, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đồng thời, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Quốc hội quyết định là 1.105.017,4 tỷ đồng. Trong số này, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã giao 968.789,4 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Bên cạnh đó, các địa phương chủ động bố trí tăng thêm 61.837,7 tỷ đồng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, đưa tổng kế hoạch vốn đầu tư công đến thời điểm báo cáo lên 1.030.627,1 tỷ đồng. Tính đến ngày 19/11, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết 1.016.824,4 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án. Nếu loại trừ phần vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng, tỷ lệ phân bổ đạt 98,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, vẫn còn 13.802,7 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương chưa được phân bổ chi tiết. Về giải ngân, tổng số vốn thực hiện từ đầu năm đến hết ngày 19/11 đạt 748.807,2 tỷ đồng, bằng 77,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với báo cáo tại thời điểm ngày 12/11, giá trị giải ngân tăng thêm 18.800,8 tỷ đồng.