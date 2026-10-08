Hà Tĩnh ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết với 9 ca mắc

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, ca bệnh đầu tiên trong ổ dịch là em L.T.V.A. (SN 2009, trú tại thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Trung. Bệnh nhân khởi phát sốt từ ngày 28/9, kèm theo mệt mỏi, đau đầu và đau nhức toàn thân.

Thạc sĩ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh cùng đoàn kiểm tra sức khỏe bệnh nhân mắc SXH. Ảnh: Nhật Thắng.

Sau khi tự điều trị tại nhà và đến trạm y tế nhưng không đỡ, ngày 3/10, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khám. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy bệnh nhân dương tính với virus Dengue bằng phương pháp NS1Ag.

Từ ngày 2 đến 5/10, ngành y tế tiếp tục ghi nhận thêm 8 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại thôn Vinh Lộc. Các ca bệnh sinh sống gần nhau, trong đó có nhiều trường hợp cùng gia đình.

Đến ngày 7/10, ổ dịch ghi nhận tổng cộng 9 ca mắc, cả 9 mẫu xét nghiệm đều dương tính với virus Dengue. Hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Giám sát véc tơ truyền bệnh SXH tại địa phương. Ảnh: Nhật Thắng.

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, CDC Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã và Trạm Y tế xã Cẩm Trung điều tra, giám sát ca bệnh; kiểm tra muỗi, lăng quăng, bọ gậy và triển khai vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, khoanh vùng xử lý.

Ngành y tế xây dựng phương án phun hóa chất diệt muỗi tại các hộ dân trong bán kính 200 m tính từ nhà bệnh nhân, nhằm kiểm soát véc-tơ truyền bệnh.

Qua kiểm tra thực tế ngày 7/10, lãnh đạo CDC Hà Tĩnh nhận định thôn Vinh Lộc có mật độ dân cư khá đông. Một số yếu tố môi trường tại đây vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, như phế thải chưa được thu gom, dụng cụ chứa nước chưa được vệ sinh thường xuyên.

Thạc sĩ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh, đề nghị địa phương huy động các lực lượng tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý phế thải; lật úp các dụng cụ chứa nước không cần thiết và diệt lăng quăng, bọ gậy.

Địa phương đồng thời được yêu cầu triển khai phun hóa chất diệt muỗi theo đúng quy định, tăng cường kiểm soát véc-tơ nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh thêm ca bệnh.

Dụng cụ chứa nước chưa được vệ sinh thường xuyên là nguyên nhân gậy bệnh SXH. Ảnh: Nhật Thắng.

Trạm Y tế xã Cẩm Trung được yêu cầu tăng cường theo dõi, phát hiện ca bệnh mới hằng ngày; tổ chức khám, phân loại và điều trị kịp thời, chuyển tuyến đối với bệnh nhân có dấu hiệu nặng. Ngành Y tế lưu ý không chủ quan, không để người bệnh tự điều trị tại nhà khi có dấu hiệu nghi mắc sốt xuất huyết.

CDC Hà Tĩnh khuyến cáo người bệnh và người nhà ngủ màn, kể cả ban ngày, để hạn chế muỗi đốt và nguy cơ tiếp tục lây truyền virus Dengue.

Người dân cần chủ động vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng có khả năng chứa nước, diệt lăng quăng, bọ gậy và phối hợp với lực lượng y tế trong quá trình xử lý ổ dịch.