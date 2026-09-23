Hà Tĩnh: Gần 1.300 tỷ đồng xây tổ hợp nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn

Nghi thức bấm nút khởi công Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng. Ảnh: Nguyễn Trần.

Ngày 22/9/2026, Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng chính thức khởi công tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 29/5/2026, giao Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm Lam Hồng, đơn vị thành viên của Tập đoàn Quế Lâm, làm nhà đầu tư.

Với vốn đầu tư 1.276 tỷ đồng, dự án được xây dựng theo mô hình 4F gồm Farm - Food - Feed - Fertilizer, tích hợp các hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, chế biến và sản xuất dinh dưỡng trong một chuỗi tuần hoàn.

Theo quy hoạch, tổ hợp sẽ đầu tư 5 nhà máy gồm nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo công suất 100.000 tấn/năm; nhà máy chế biến, sản xuất dinh dưỡng vật nuôi 50.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng 150.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất men vi sinh thảo mộc, thảo dược 50.000 tấn/năm và nhà máy sản xuất viên nén, chất đốt 50.000 tấn/năm.

Bên cạnh hệ thống nhà máy, dự án còn có các khu vực trồng trọt, chăn nuôi lợn, bò, gia cầm và trang trại nuôi ruồi lính đen. Các hợp phần được tổ chức theo hướng tận dụng nguyên liệu, phụ phẩm nông nghiệp và đưa trở lại chu trình sản xuất, qua đó giảm chất thải, tiết kiệm tài nguyên và gia tăng giá trị sản phẩm.

Trong 15 tháng đầu, chủ đầu tư tập trung triển khai nhà điều hành, khu lưu trú cùng các nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo, dinh dưỡng cây trồng và men vi sinh thảo mộc, thảo dược.

Ông Nguyễn Thanh Vĩnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm, cho biết doanh nghiệp định hướng phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn dựa trên khoa học công nghệ, kết hợp tri thức bản địa và kinh nghiệm sản xuất. Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, giá trị nông sản, đồng thời bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá dự án là mô hình cụ thể cho hướng phát triển nông nghiệp xanh, sạch, thông minh và tạo giá trị kinh tế cao hơn.

Ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Nguyễn Trần

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nông nghiệp Việt Nam đang chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ sản xuất đơn giá trị sang tích hợp đa giá trị và từ phương thức tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn. Đây là hướng đi nhằm từng bước hình thành nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh và đời sống người nông dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả; đồng thời đề nghị Tập đoàn Quế Lâm nghiên cứu kỹ thị trường, xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm, phát triển thương hiệu và từng bước mở rộng thị trường quốc tế.