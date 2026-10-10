Hà Tĩnh được khen thưởng trong triển khai Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức chặng 7 và tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm cấp trung ương kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026). Tại chương trình, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh vinh dự là 1 trong 15 đơn vị được nhận Bằng khen của Trung ương Hội vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nằm trong chuỗi sự kiện cao điểm hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Hành trình được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong cán bộ, hội viên, thanh niên.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia.

Hưởng ứng hành trình, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cấp bộ Hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Nổi bật là các hoạt động về nguồn, tham quan địa chỉ đỏ, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tình nguyện vì cộng đồng.

Thông qua các hoạt động, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên; đồng thời tạo môi trường để hội viên, thanh niên thể hiện trách nhiệm với cộng đồng bằng những việc làm cụ thể, góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên và nâng cao chất lượng hoạt động Hội tại cơ sở.

Đại diện Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh (ngoài cùng bên trái) nhận bằng khen tại chương trình.

Việc được Trung ương Hội LHTN Việt Nam biểu dương, khen thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực của các cấp bộ Hội và hội viên, thanh niên Hà Tĩnh; đồng thời tạo động lực để tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lan tỏa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.