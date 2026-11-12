Hà Tĩnh được giao đầu tư đoạn cao tốc 15.000 tỷ đồng lên Cửa khẩu Cầu Treo

Tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo được quy hoạch có tổng chiều dài khoảng 85km, được chia thành 2 đoạn tuyến, gồm: Hà Tĩnh - đường Hồ Chí Minh, đường Hồ Chí Minh - Cầu Treo, quy mô 4-6 làn xe, đầu tư trước và sau năm 2030.

Ông Đặng Văn Thành – Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho hay: Bộ Xây dựng đã có quyết định số 1940 ngày 9/11/2026 về việc giao UBND tỉnh quản lý đoạn tuyến từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (điểm đầu kết nối đường Hồ Chí Minh, điểm cuối tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) thuộc tuyến cao tốc Hà Tĩnh – Cầu Treo để tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có tờ trình số 770 ngày 27/10/2026 đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, quyết định giao tỉnh quản lý tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (dự án) để tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng.

Đoạn cao tốc từ đường Hồ Chí Minh tới Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có chiều dài dự kiến 51km, tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng.

Căn cứ Quyết định số 1088 ngày 30/6/2026 của Bộ Xây dựng, tuyến đường bộ cao tốc Hà Tĩnh – Cầu Treo là quốc lộ được quy hoạch với điểm đầu kết nối đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông tại xã Trường Lưu, điểm cuối tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có quy mô quy hoạch 4 làn xe.

Hiện tại, kết nối độc đạo trên hành lang kinh tế Đông - Tây này vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào quốc lộ 8 (QL8) – tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ với Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tuy nhiên, QL8 hiện hữu có hạn chế về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực thông hành. Nhiều đoạn mặt đường hẹp, bán kính đường cong nhỏ, độ dốc lớn, thường xuyên chịu ảnh hưởng sạt lở vào mùa mưa lũ gây gián đoạn mạch máu giao thông liên quốc gia.

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ngày càng phát triển, nhu cầu vận chuyển hàng hóa gia tăng, việc sớm hình thành tuyến cao tốc có năng lực thông hành lớn, tiêu chuẩn kỹ thuật cao, bảo đảm khai thác an toàn, ổn định là yêu cầu cấp thiết.

Đồng thời, định hướng phát triển hành lang kinh tế Cầu Treo – Vũng Áng, tăng cường kết nối các địa phương của Lào với hệ thống cảng biển, khu kinh tế ven biển và các trung tâm logistics đặt ra yêu cầu sớm triển khai các trục giao thông chiến lược theo quy hoạch.

Việc đầu tư tuyến cao tốc Hà Tĩnh – Cầu Treo, đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối liên vùng, giảm áp lực cho QL8, tạo động lực phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại và tăng cường liên kết kinh tế quốc tế.

Quốc lộ 8 hiện vẫn là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ với Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động nghiên cứu đề xuất giải pháp huy động nguồn lực đầu tư dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng (dự án nhóm A).

Về nguồn vốn, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 834 ngày 9/10/2026 trình Chính phủ, trong đó dự kiến hỗ trợ tỉnh từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 với mức vốn 7.958 tỷ đồng.

Đối với phần vốn còn lại, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 48 ngày 22/10/2026 thống nhất bổ sung dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn; đồng thời giao UBND tỉnh nghiên cứu các giải pháp đầu tư phù hợp; tiếp tục tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Trung ương; huy động, cân đối các nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư hoàn thành dự án trọng điểm.

Ngày 30/6/2026, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1088 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đường cao tốc Hà Tĩnh – Cầu Treo được đưa vào quy hoạch với lộ trình từ đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông và kết thúc tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo có tổng chiều dài khoảng 85km, được chia thành 2 đoạn. Trong đó, đoạn Hà Tĩnh - đường Hồ Chí Minh dài khoảng 34km, quy mô 6 làn xe, có điểm đầu tại nút giao với cao tốc Bắc - Nam thuộc xã Trường Lưu, điểm cuối kết nối với đường Hồ Chí Minh. Đoạn còn lại từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo dài khoảng 51km, quy mô 4 làn xe. Đây là đoạn tuyến vừa được Bộ Xây dựng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh quản lý, tổ chức đầu tư xây dựng.