Hà Tĩnh được giao đầu tư cao tốc lên Cửa khẩu Cầu Treo 15.000 tỉ đồng

Sáng 12.11, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1940 ngày 9.11.2026, giao UBND tỉnh quản lý đoạn tuyến cao tốc từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để tổ chức đầu tư xây dựng.

Cao tốc lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh minh hoạ AI

Theo quy hoạch, đoạn tuyến dài khoảng 51km, quy mô 4 làn xe, điểm đầu kết nối đường Hồ Chí Minh, điểm cuối tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.000 tỉ đồng, thuộc dự án nhóm A.

Đây là một phần của tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo dài khoảng 85km, được quy hoạch kết nối cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại xã Trường Lưu với Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Toàn tuyến chia thành 2 đoạn: Hà Tĩnh - đường Hồ Chí Minh dài khoảng 34km, quy mô 6 làn xe; đường Hồ Chí Minh - Cầu Treo dài khoảng 51km, quy mô 4 làn xe. Lộ trình đầu tư được xác định trước và sau năm 2030.

Để triển khai dự án, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phương án hỗ trợ Hà Tĩnh 7.958 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030. Phần vốn còn lại, HĐND tỉnh đã thống nhất bổ sung dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn, giao UBND tỉnh nghiên cứu phương án huy động, cân đối các nguồn vốn để thực hiện.