Từ quyết định đầu tư 17.051 tỷ đồng đến kế hoạch khai thác nguồn điện gió quy mô lớn

Theo Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 18/9/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Điện gió Kỳ Anh tại khu vực ven biển thuộc các xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh và Kỳ Khang. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 17.051 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và mặt nước.

Theo phương án đầu tư ban đầu, nhà máy có công suất thiết kế 400 MW, sản lượng điện dự kiến đạt 1.053,3 GWh/năm, tương ứng hệ số công suất 30,1%. Đây là quy mô nguồn điện gió đáng chú ý tại khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần bổ sung nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện, đồng thời mở thêm dư địa thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tại Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh dự kiến phát triển thêm nguồn điện gió 1.053 GWh mỗi năm. (Ảnh minh họa)

Để đạt công suất thiết kế, dự án dự kiến lắp đặt 47 tuabin gió, mỗi tuabin có công suất từ 5 MW đến 8,5 MW. Diện tích sử dụng đất có thời hạn khoảng 5,5 ha; diện tích mặt nước có thời hạn khoảng 825 ha. Ngoài ra, dự án cần khoảng 19 ha đất và 94 ha mặt nước sử dụng tạm thời phục vụ quá trình thi công.

Về hạ tầng đấu nối, phương án được nêu trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư là xây dựng trạm nâng áp 66/500 kV, công suất 2x250 MVA, để thu gom công suất của nhà máy. Từ trạm nâng áp, đường dây 500 kV mạch kép sẽ được xây dựng và đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 500 kV mạch 3. Các thông số kỹ thuật chi tiết được hoàn thiện ở giai đoạn sau của dự án.

Đây là cấu phần có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng giải tỏa công suất của nhà máy. Với một dự án điện gió có công suất hàng trăm MW, việc lựa chọn điểm đấu nối, hướng tuyến và năng lực tiếp nhận của lưới điện không chỉ ảnh hưởng đến chi phí đầu tư mà còn quyết định khả năng khai thác hiệu quả nguồn điện sau khi hoàn thành.

Ngày 26/11/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND chấp thuận Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm nhà đầu tư thực hiện dự án. Theo phương án tài chính được phê duyệt, tổng vốn đầu tư là 17.051 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 2.558 tỷ đồng, phần vốn vay và huy động là 14.493 tỷ đồng. Như vậy, vốn góp của nhà đầu tư chiếm khoảng 15% tổng vốn, còn lại khoảng 85% dự kiến được thu xếp từ các nguồn vốn vay và huy động khác.

Dự án dự kiến lắp đặt 47 tuabin gió, mỗi tuabin có công suất từ 5 MW đến 8,5 MW.

Theo tiến độ ban đầu, nhà đầu tư phải hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định chậm nhất trong quý III/2026; khởi công xây dựng chậm nhất trong quý IV/2026 và đưa dự án vào vận hành, khai thác trong quý IV/2028.

Việc lựa chọn VinEnergo làm nhà đầu tư được xem là bước tiếp theo để cụ thể hóa chủ trương phát triển nguồn điện gió tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, với đặc thù dự án có phần công trình trên biển, hệ thống tuabin, trạm biến áp và đường dây truyền tải, quá trình triển khai còn phụ thuộc vào nhiều thủ tục chuyên ngành, từ thỏa thuận đấu nối, độ cao tĩnh không, đánh giá tác động môi trường đến giao khu vực biển và hoàn thiện hồ sơ đầu tư xây dựng.

Đề xuất điều chỉnh công suất và đấu nối: Bài toán quy hoạch cần được tháo gỡ

Những diễn biến mới nhất cho thấy phương án triển khai Nhà máy Điện gió Kỳ Anh đang được nhà đầu tư rà soát theo hướng thay đổi cả quy mô công suất và phương án tiêu thụ điện.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, cập nhật đến tháng 11/2026, dự án đã đạt được một số bước tiến về thủ tục. Cụ thể, nhà đầu tư đã được chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựng tuabin; có thỏa thuận đấu nối vào hệ thống điện quốc gia; được UBND tỉnh chấp thuận hướng tuyến đường dây đấu nối và vị trí trạm biến áp. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án cũng đã được phê duyệt tại Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 4/5/2026. Báo cáo nghiên cứu khả thi được Bộ Công Thương thẩm định tại Văn bản số 33/TB-ĐL ngày 26/6/2026; nhà đầu tư đã phê duyệt dự án đầu tư vào ngày 13/7/2026 và được UBND tỉnh giao khu vực biển tại Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 9/8/2026.

Dù vậy, quá trình triển khai đang phát sinh những vấn đề cần tiếp tục xử lý. Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua quá trình đo gió, nhà đầu tư nhận thấy cần bố trí các tuabin phân tán hơn để tối ưu hiệu quả đón gió. Trên cơ sở đó, VinEnergo đề xuất điều chỉnh công suất dự án từ 400 MW xuống 357 MW, đồng thời tăng diện tích khu vực biển từ 825 ha lên 1.400 ha.

Một thay đổi đáng chú ý khác liên quan đến phương án đấu nối và tiêu thụ điện. Nhà đầu tư nhận định phương án đấu nối chuyển tiếp lên lưới điện 500 kV mạch 3 có nguy cơ gây quá tải đường dây, ảnh hưởng đến khả năng giải tỏa toàn bộ công suất của nhà máy. Vì vậy, VinEnergo đề xuất chuyển sang cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), thông qua lưới điện kết nối riêng từ Nhà máy Điện gió Kỳ Anh tới Khu công nghiệp Vũng Áng.

Nếu được triển khai, phương án này sẽ gắn nguồn điện gió với một phụ tải công nghiệp lớn ngay tại địa bàn, qua đó mở ra hướng tiêu thụ điện tái tạo trực tiếp thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phương án phát điện lên lưới truyền tải quốc gia như thiết kế ban đầu. Đây cũng là cách tiếp cận có thể tạo liên kết giữa phát triển năng lượng và nhu cầu điện của các cơ sở sản xuất công nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, các đề xuất điều chỉnh công suất và điểm đấu nối hiện chưa phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và Quy hoạch tỉnh. Phương án tuyến đường dây cũng chưa phù hợp với định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 5/8/2026.

Để xử lý vấn đề này, ngày 14/10/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Tờ trình số 732/TTr-UBND đề nghị Bộ Công Thương điều chỉnh, cập nhật Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, bên cạnh những thủ tục đã hoàn thành, việc điều chỉnh quy hoạch đang là điều kiện quan trọng để dự án có thể tiếp tục hoàn thiện các bước tiếp theo theo phương án mới. Điều này cũng cho thấy bài toán phát triển điện gió không chỉ nằm ở khả năng đầu tư và khai thác tiềm năng gió, mà còn phụ thuộc chặt chẽ vào quy hoạch lưới điện, khả năng tiếp nhận công suất và cơ chế tiêu thụ điện.

Với tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, Nhà máy Điện gió Kỳ Anh được kỳ vọng bổ sung nguồn điện tái tạo cho Hà Tĩnh, đồng thời tạo thêm liên kết giữa lĩnh vực năng lượng và công nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu vận hành vào quý IV/2028, nhà đầu tư và các cơ quan chức năng sẽ cần sớm tháo gỡ những điểm nghẽn về quy hoạch, thống nhất phương án đấu nối và hoàn thiện các thủ tục liên quan. Đây sẽ là những yếu tố quyết định tiến độ thực tế của dự án trong giai đoạn tới.