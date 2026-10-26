Hà Tĩnh: Động lực tăng trưởng từ những mô hình đô thị mới

Theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương này tập trung triển khai quy hoạch và phát triển ba vùng đô thị trọng điểm. Đầu tiên là đô thị trung tâm tỉnh Hà Tĩnh với nhiệm vụ mở rộng không gian gắn với các phường Hà Huy Tập, Thành Sen, đồng thời phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị vùng phụ cận ga đường sắt theo mô hình TOD với quy mô khoảng 1.700ha.

Chỉ số sản xuất công nghiệp quý III/2026 ước tăng 56,13% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 9 tháng đầu năm ước tăng 40,15%. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực duy trì mức tăng khá. Các sản phẩm mới gồm ô tô điện ước đạt 62.442 chiếc và xe máy điện ước đạt 169.200 chiếc. (Ảnh do BQLKKT cung cấp).

Đô thị phía Bắc đóng vai trò kiến tạo hành lang phát triển kết nối giao thông và dịch vụ thương mại. Cuối cùng, Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục được điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2050, định hướng trở thành hạt nhân công nghiệp, năng lượng, logistics tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Ghi nhận thực tế cho thấy diện mạo đô thị chuyển biến rõ nét tại đô thị trung tâm, phường Thành Sen bước vào giai đoạn tăng tốc về đích với 28 dự án nâng cấp hạ tầng đồng bộ.

Ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch UBND phường Thành Sen chia sẻ: "Địa phương đang phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc mặt bằng cho các dự án trọng điểm.

Chúng tôi không chỉnh trang manh mún mà siết chặt quản lý quy hoạch đất dùng dọc các trục chính nhằm tạo dư địa cho các khu thương mại nén theo mô hình đô thị hiện đại, phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển kinh tế số”.

Tại cụm công nghiệp Nam Hồng Lĩnh, không khí tăng tốc sản xuất cuối năm đang diễn ra hết sức khẩn trương. Các doanh nghiệp lớn không chỉ gia tăng năng suất mà còn tiếp tục đầu tư mở rộng nhà xưởng về các xã vùng ven.

Bà Võ Thị Tâm, Trưởng phòng Tuyển dụng Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết: “Sự đồng hành của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo nghề và vận chuyển công nhân từ vùng ven về nhà máy chính giúp doanh nghiệp giải được bài toán nhân lực, đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu lớn ký dài hạn đến năm 2027”.

Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. (Ảnh do BQLKKT cung cấp).

Điểm nhấn mang tính bước ngoặt cho bức tranh kinh tế của tỉnh là quy hoạch mở rộng khu kinh tế Vũng Áng. Ngày 2/10/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1918/QĐ-TTg chính thức phê duyệt mở rộng diện tích khu kinh tế Vũng Áng lên tới 72.998ha. Sự mở rộng này biến nơi đây thành khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành với tầm nhìn trở thành đô thị đáng sống, xanh và thông minh đến năm 2050.

Ở vùng trọng điểm, các phường nằm trong ranh giới mở rộng của KKT Vũng Áng như phường Sông Trí, Kỳ Long, phường Vũng Áng đang chuyển mình trở thành các đô thị công nghiệp sầm uất.

Công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư được triển khai quyết liệt để nhường đất cho hạ tầng chiến lược. Sức hút từ các nhà máy pin, nhà máy ô tô điện đang tạo ra làn sóng dịch chuyển ngược của lao động kỹ thuật cao đổ về đây.

Hà Tĩnh lựa chọn phát triển xanh, bền vững. (Ảnh do BQLKKT cung cấp).

Bà Nguyễn Thị Linh, đại diện nhà đầu tư khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội chia sẻ: “Giới doanh nghiệp đánh giá rất cao môi trường đầu tư thông thoáng và sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Việc tỉnh quyết liệt hiện thực hóa các quy hoạch lớn giúp các nhà đầu tư an tâm xuống tiền.

Các mô hình đô thị hướng biển hay kết nối giao thông tại đây không chỉ là nơi ở, mà được thiết kế thành các tổ hợp thương mại - dịch vụ có khả năng tự tạo ra dòng tiền, thu hút dân cư và tạo việc làm thực chất cho người lao động địa phương”.

Trao đổi về giải pháp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ông Trần Báu Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Hà Tĩnh không chọn phát triển đô thị theo kiểu phong trào, hay phân lô bán nền thuần túy. Những con số tăng trưởng GRDP thời gian qua là minh chứng cho việc đi đúng hướng.

Thời gian tới, tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư để phát huy đồng bộ các động lực tăng trưởng từ kinh tế đô thị và mô hình TOD”.

Các siêu dự án đô thị sắp hình thành: Khu đô thị sinh thái Thiên Cầm, diện tích Khoảng 187ha. Tổng vốn đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng, với gần 2.400 căn nhà thương mại, 975 căn nhà ở xã hội, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn 5 sao, sân golf. Dự kiến tổ chức đấu thầu rộng rãi từ quý III/2026 đến quý I/2027. Khu đô thị mới Kỳ Trinh với diện tích hơn 84ha, tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng, quy mô 2.596 căn nhà liền kề 4 tầng, dành quỹ đất 5,7ha xây khu nhà ở xã hội cao 10 tầng. Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội, với diện tích 92,33ha, tổng mức đầu tư 3.973 tỷ đồng. Tổ hợp dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển ven hành lang sông Lam. Quy hoạch mở rộng Đô thị trung tâm, với 26.217ha, nguồn lực công - tư phối hợp. Bao trùm toàn bộ ranh giới hành chính các phường Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập và các xã phụ cận.