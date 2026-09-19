Hà Tĩnh đồng loạt khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh

Theo kế hoạch, mỗi trạm y tế thành lập 2 đoàn khám, mỗi đoàn gồm 5-7 cán bộ y tế, trong đó có 2 bác sĩ. Các đoàn tổ chức khám theo hình thức cuốn chiếu tại trường học, trạm y tế hoặc cơ sở y tế phù hợp.

Cán bộ Trạm Y tế khám, kiểm tra sức khỏe cho học sinh. Ảnh: Thanh Loan.

Với trẻ mầm non, nội dung khám tập trung đánh giá phát triển thể chất thông qua chiều cao, cân nặng. Trẻ cũng được đánh giá khả năng vận động, giao tiếp, hành vi và rà soát tiền sử tiêm chủng.

Đối với học sinh phổ thông, cán bộ y tế đo chiều cao, cân nặng, tính chỉ số BMI; kiểm tra nhịp tim, huyết áp, thị lực, thính lực và sức khỏe răng miệng. Các dấu hiệu bất thường về tư thế, cong vẹo cột sống, căng thẳng hoặc rối loạn cảm xúc cũng được lưu ý phát hiện sớm.

Những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được tư vấn, hướng dẫn gia đình đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để tiếp tục thăm khám, chẩn đoán và điều trị khi cần thiết.

Kết quả khám được cập nhật đầy đủ lên Cổng dữ liệu sức khỏe quốc gia và Sổ sức khỏe điện tử theo hướng dẫn của ngành Y tế. Việc số hóa dữ liệu giúp hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo thuận lợi cho gia đình, nhà trường và ngành y tế theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ trong quá trình học tập, phát triển.