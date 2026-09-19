Hà Tĩnh đồng loạt khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh

Theo kế hoạch, mỗi trạm y tế xã, phường thành lập 2 đoàn khám, mỗi đoàn từ 5 - 7 cán bộ y tế, trong đó có 2 bác sĩ trực tiếp thực hiện chuyên môn. Các đoàn tổ chức khám theo hình thức cuốn chiếu tại phòng y tế trường học, trạm y tế hoặc cơ sở y tế phù hợp, tạo thuận lợi cho học sinh và bảo đảm yêu cầu chuyên môn.

Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức khám sức khỏe cho học sinh đầu năm học.

Đối với trẻ mầm non, nội dung khám tập trung vào đo chiều cao, cân nặng để đánh giá thể trạng và mức độ phát triển theo độ tuổi; kiểm tra mắt, tai - mũi - họng, da, răng - hàm - mặt. Các bác sĩ đồng thời theo dõi vận động, hành vi, khả năng giao tiếp và rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ.

Với học sinh tiểu học, THCS, THPT, các em được đo chiều cao, cân nặng, tính chỉ số BMI; kiểm tra nhịp tim, huyết áp, thị lực, thính lực và sức khỏe răng miệng. Cán bộ y tế cũng chú trọng sàng lọc cong vẹo cột sống, đồng thời quan sát, trao đổi để nhận diện sớm những biểu hiện căng thẳng, rối loạn cảm xúc ở lứa tuổi học đường.

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, xã Mai Phụ phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho học sinh.

Kết quả khám là cơ sở để ngành y tế và các trường học theo dõi tình trạng sức khỏe, thể chất và một số yếu tố tâm lý của học sinh trong suốt năm học. Qua đó, những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được tư vấn, hướng dẫn gia đình đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Đợt khám sức khỏe đầu năm học không chỉ giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe mà còn góp phần nâng cao ý thức của gia đình, nhà trường trong việc theo dõi, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn diện cho học sinh.