Hà Tĩnh: Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh gợi mở, định hướng nhiều nội dung quan trọng liên quan vấn đề khởi nghiệp của thanh niên. (Ảnh: Tuấn Thành)

Hội nghị là dịp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý tưởng và đề xuất của thanh niên. Từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để tuổi trẻ phát huy vai trò, năng lực, đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Thanh niên cần mạnh dạn trao đổi, hiến kế; các sở, ngành tập trung giải đáp đúng trọng tâm, xác định rõ hướng xử lý và trách nhiệm đối với từng vấn đề được kiến nghị.

Phát biểu tại hội, đa phần các ý kiến, kiến nghị của tuổi trẻ Hà Tĩnh đã tập trung phản ánh rõ nét vai trò thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng; tuổi trẻ Hà Tĩnh với thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển thương mại điện tử và kinh tế xanh; quảng bá văn hóa, con người, du lịch Hà Tĩnh trên môi trường số; thực tiễn, những vấn đề đặt ra trong kết nối đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực trẻ và giải quyết việc làm...

Các ý kiến không chỉ phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn mà còn thể hiện tinh thần chủ động, khát vọng cống hiến, mong muốn đóng góp trí tuệ, ý tưởng và sức sáng tạo của tuổi trẻ vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh thể hiện rõ quyết tâm, vai trò của mình đối với sự phát triển của địa phương. (Ảnh: Tuấn Thành)

Ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh vai trò của lực lượng trẻ trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Hà Tĩnh giai đoạn mới.

Khẳng định công tác quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh trên nền tảng số cần được đầu tư bài bản, có chiều sâu hơn, nhất là phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên và đội ngũ sáng tạo nội dung trong lan tỏa văn hóa, con người, tiềm năng du lịch địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xây dựng kế hoạch số hóa các tài liệu, ấn phẩm về văn hóa, du lịch đã được biên soạn, tạo nguồn dữ liệu phong phú, chính thống để các nhà sáng tạo nội dung khai thác, góp phần cung cấp thông tin đầy đủ, thuận tiện cho du khách tìm hiểu và trải nghiệm Hà Tĩnh.

Liên quan vấn đề đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kết nối giữa các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, tạo môi trường đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề cho người học. Qua đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường nghiêm túc triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển thanh niên; lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu thanh niên trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển việc làm; chủ động lựa chọn những vấn đề thực tiễn của địa phương để đặt hàng thanh niên, trí thức trẻ và doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết.

Đối với các nội dung chưa được các đơn vị liên quan giải đáp đầy đủ tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông tin kết quả đến thanh niên. Các nhiệm vụ được giao cần xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và giải pháp thực hiện, bảo đảm những kiến nghị chính đáng được tiếp thu và xử lý thực chất.