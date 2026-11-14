Hà Tĩnh đón nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản, làm giàu thêm không gian di sản

Lễ tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản.

Ngày 14/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh - danh nhân, di sản được UNESCO ghi danh” và lễ tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản. Tham dự chương trình có ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hà Văn Thạch - Chủ tịch Quỹ bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử và cách mạng, Hà Tĩnh hiện lưu giữ hệ thống di sản phong phú, được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, quê hương núi Hồng - sông La tự hào sở hữu 2 danh nhân văn hóa và 5 di sản được UNESCO vinh danh, ghi danh – những dấu ấn khẳng định chiều sâu văn hóa của vùng đất này trong dòng chảy di sản dân tộc.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Bảo tàng Hà Tĩnh đã sưu tầm, tuyển chọn hơn 150 bức ảnh tư liệu tiêu biểu cho đợt trưng bày chuyên đề. Thông qua từng khuôn hình, công chúng có dịp nhìn lại chặng đường hình thành và tỏa sáng của các danh nhân, di sản gắn liền với địa phương; qua đó bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ vốn quý cha ông để lại.

Lễ cắt băng khai mạc Trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh - danh nhân, di sản được UNESCO ghi danh”.

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản do ông Nguyễn Chí Cư (TP Hồ Chí Minh) trao tặng, thông qua sự kết nối của nhà báo Lê Thanh Phong và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Bộ tranh gồm 20 tác phẩm, do thạc sĩ, họa sĩ Đỗ Hữu Triết chế tác bằng kỹ thuật pháp lam cung đình Huế. Tác phẩm được khơi nguồn cảm hứng từ bộ tranh minh họa Truyện Kiều của họa sĩ Mạnh Hưng, từng in trong cuốn “Truyện Thúy Kiều” do Nhà in Ngô Tử Hạ (Hà Nội) ấn hành năm 1925.

Pháp lam là tên gọi của sản phẩm mỹ thuật có cốt bằng đồng, bên ngoài phủ nhiều lớp men với những hình ảnh và màu sắc trang trí rồi đem nung ở nhiệt độ cao mà tạo thành.

Điều làm nên sức hút của bộ tranh nằm ở sự giao thoa tinh tế: giữ trọn đường nét, bố cục mộc mạc của bản vẽ xưa nhưng được khoác lên diện mạo mới qua kỹ thuật phối màu pháp lam cầu kỳ. Mỗi bức tranh đi kèm một câu thơ Kiều, tạo nên sự hòa quyện chặt chẽ giữa hội họa truyền thống, mỹ thuật cung đình và kiệt tác văn chương của đại thi hào Nguyễn Du.

Theo chia sẻ từ tác giả, đây là bộ tranh Truyện Kiều chế tác bằng chất liệu pháp lam độc bản tại Việt Nam hiện nay. Tác phẩm không chỉ mang giá trị trang trí mà còn cho thấy nỗ lực làm mới một chất liệu mỹ thuật cung đình cổ truyền, đưa nghệ thuật bác học đến gần hơn với công chúng đương đại.

Nhà báo Lê Thanh Phong (đại diện cho ông Nguyễn Chí Cư - chủ sở hữu bộ tranh) phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lê Thanh Phong – đại diện chủ sở hữu bộ tranh, kỳ vọng hiện vật sẽ làm phong phú thêm bộ sưu tập mỹ thuật của Bảo tàng Hà Tĩnh, đồng thời trở thành nhịp cầu giao lưu văn hóa giữa hai vùng đất giàu truyền thống di sản là Hà Tĩnh và Cố đô Huế.

Trân trọng đón nhận món quà ý nghĩa này, bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chủ sở hữu và tác giả đã dành nhiều tâm huyết cho văn hóa Hà Tĩnh. Đồng chí nhấn mạnh, sự kiện này là minh chứng rõ nét cho sự chung tay, trách nhiệm của những người yêu văn hóa trong hành trình bảo tồn di sản.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chủ sở hữu và tác giả bộ tranh Kiều pháp lam.

Để phát huy tối đa giá trị hiện vật, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Bảo tàng Hà Tĩnh sớm hoàn thiện hồ sơ khoa học, thực hiện nghiêm quy trình bảo quản theo quy định. Song song với đó, đơn vị cần đổi mới phương thức trưng bày, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để đưa Truyện Kiều và nghệ thuật pháp lam tiếp cận sinh động hơn với công chúng, nhất là giới trẻ.

Về lâu dài, tỉnh định hướng gắn kết chặt chẽ việc bảo tồn di sản với giáo dục truyền thống và phát triển du lịch. Việc kết nối không gian trưng bày tại Bảo tàng Hà Tĩnh với Khu di tích Nguyễn Du cùng hệ thống di sản văn hóa Trường Lưu được kỳ vọng sẽ tạo nên những tuyến tham quan có chiều sâu, giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn hơn bản sắc văn hóa địa phương.

Các đại biểu tham quan Bộ tranh Kiều pháp lam độc bản gồm 20 bức tranh do ông Nguyễn Chí Cư (TP Hồ Chí Minh) làm chủ sở hữu; được họa sĩ Đỗ Hữu Triết chế tác bằng kỹ thuật tinh xảo.

Từ những vần thơ lục bát của Nguyễn Du đến kỹ thuật chế tác pháp lam tinh xảo đất Cố đô, sự hội ngộ này không chỉ làm giàu thêm kho tàng hiện vật của Hà Tĩnh mà còn mở ra một góc nhìn mới mẻ, đầy sức sống cho di sản văn học dân tộc trong đời sống hôm nay.