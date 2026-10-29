Hà Tĩnh đón loạt dự án công nghiệp, năng lượng quy mô lớn

Hà Tĩnh thu hút hàng loạt dự án lớn, thêm động lực phát triển kinh tế. (Ảnh minh họa)

Theo TTXVN, từ đầu năm đến ngày 20/10/2026, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 58 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký hơn 201.505 tỷ đồng, cùng 6 dự án đầu tư nước ngoài có tổng vốn đăng ký 505,6 triệu USD.

Trong số các dự án được chấp thuận, Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư 79.986 tỷ đồng; Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng 3 có tổng mức đầu tư 51.430 tỷ đồng. Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm cũng được chấp thuận với tổng mức đầu tư 17.211 tỷ đồng.

Một số dự án đáng chú ý khác gồm Nhà máy thép không gỉ, tổng mức đầu tư 9.800 tỷ đồng; Nhà máy điện gió Kỳ Ninh - Hà Tĩnh, 8.188 tỷ đồng; dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Long, tổng vốn hơn 3.019 tỷ đồng.

Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực, trong đó Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục là địa bàn quan trọng trong thu hút đầu tư công nghiệp và năng lượng. Lợi thế cảng biển nước sâu, hạ tầng công nghiệp và kết nối logistics tạo điều kiện phát triển các hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu và dịch vụ liên quan.

Đáng chú ý, ngày 25/10/2026, dự án Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn 39.600 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 50 triệu tấn hàng hóa thông qua mỗi năm. Dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực logistics và tăng cường kết nối giữa cảng biển với các khu công nghiệp trên địa bàn.

Để duy trì sức hút đầu tư, Hà Tĩnh tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao năng lực cạnh tranh. Các sở, ngành, địa phương cũng được yêu cầu đồng hành với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục, giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công.

Bên cạnh việc thu hút dự án mới, tiến độ triển khai và khả năng đưa dự án vào vận hành sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả sử dụng vốn, đóng góp của các dự án đối với tăng trưởng kinh tế địa phương.