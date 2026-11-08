Hà Tĩnh đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm mạnh, mưa lớn

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15 - 17 độ C.

Hiện nay (8/11), khối không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ đầu buổi sáng ngày 8/11 phổ biến 24 - 24,8 độ C, riêng Hoành Sơn 26,5 độ C.

Dự báo khoảng đêm 8/11, rạng sáng ngày 9/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Hà Tĩnh.

Trên đất liền, từ đêm 8/11, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, cấp 4; vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15 - 17 độ C; từ ngày 9/11, trời trở rét.

Trên biển, từ tối 8/11, gió đông bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng cao từ 2 - 4m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao nên từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và rải rác có dông; trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập lụt ở vùng trũng, thấp.