Hà Tĩnh đón 64 dự án đầu tư mới

10 tháng năm 2026, kinh tế Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong đó, thu hút đầu tư tăng cả về số lượng và quy mô, khẳng định tiềm năng về vị trí địa lý cũng như "sức hút" về môi trường đầu tư – kinh doanh của Hà Tĩnh.

Theo số liệu của Sở Tài chính, tính từ đầu năm đến ngày 20/10/2026, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 58 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 201.505 tỷ đồng và 6 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 505,6 triệu USD.

Dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh tại KKT Vũng Áng có tổng vốn đầu tư 79.986 tỷ đồng.

Trong đó, có nhiều dự án quy mô lớn được chấp thuận chủ trương đầu tư, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế địa phương trong thời gian tới như: dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III (tổng mức đầu tư 51.430 tỷ đồng), dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh (tổng vốn đầu tư 79.986 tỷ đồng), dự án Nhà máy thép không gỉ (tổng mức đầu tư 9.800 tỷ đồng), dự án Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hưng Long (tổng vốn hơn 3.019 tỷ đồng), dự án Nhà máy điện gió Kỳ Ninh - Hà Tĩnh (tổng mức đầu tư 8.188 tỷ đồng), dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm (tổng mức đầu tư 17.211 tỷ đồng)…

Những tháng cuối năm, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các định hướng, chính sách, chiến lược của tỉnh. Địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, phát huy hiệu quả bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và các địa phương (DDCI), nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính... Qua đó, tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thông thoáng, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước vào tìm hiểu và đầu tư tại Hà Tĩnh.

Dự án Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm nay và đã hoàn thành, đi vào hoạt động.

Bên cạnh việc đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư mới, các sở, ngành và địa phương tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp; chủ động nắm bắt hoạt động sản xuất - kinh doanh, kịp thời nhận diện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Qua đó, tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Đối với các dự án đang triển khai, các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường phối hợp, bám sát tiến độ thực hiện; đồng hành, hỗ trợ chủ đầu tư trong giải quyết các khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án vào vận hành ổn định và phát huy hiệu quả.