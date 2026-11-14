Hà Tĩnh đón 4.000 lao động về quê làm việc

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, gần 4.000 lao động Hà Tĩnh từ các tỉnh thành khác và nước ngoài đã trở về quê làm việc. Làn sóng hồi hương này đang góp phần giải bài toán nhân lực cho doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Theo thống kê của Sở Nội vụ Hà Tĩnh, trong số gần 4.000 lao động trở về từ đầu năm đến nay, có 2.936 người được ghi nhận thông qua khảo sát tại 122 doanh nghiệp lớn trên địa bàn. Số còn lại tìm được việc làm qua các phiên giao dịch việc làm, mạng xã hội hoặc ứng tuyển trực tiếp.

Khu kinh tế Vũng Áng nơi đón nhận rất nhiều công nhân lao động.

Theo hướng dịch chuyển lao động về quê xuất phát từ sự sôi động của thị trường lao động nội tỉnh với ngành nghề đa dạng và mức thu nhập hấp dẫn. Khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho thấy, riêng trong tháng 11/2026, toàn tỉnh có 141 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với tổng nhu cầu lên tới 10.850 lao động.

Trong đó, Khu kinh tế Vũng Áng là tâm điểm hút nhân lực với nhu cầu 6.372 lao động (chiếm khoảng 58,7% tổng nhu cầu toàn tỉnh). Một số địa bàn khác cũng ghi nhận nhu cầu tuyển dụng cao gồm: phường Nam Hồng Lĩnh (806 lao động), xã Đức Thọ (581 lao động), xã Tiên Điền (503 lao động) và phường Hoành Sơn (427 lao động).

Về phía doanh nghiệp, dẫn đầu về quy mô tuyển dụng trong tháng 11/2026 là Công ty CP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai (Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh) với 2.600 chỉ tiêu. Tiếp theo là Công ty CP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons (2.300 lao động) và Công ty CP Đầu tư và Thi công hạ tầng VinAlpha (600 lao động).

Ngoài ra, nhóm doanh nghiệp may mặc cũng khát nhân lực với mức tuyển dụng 500 lao động mỗi đơn vị, điển hình như: Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh và Nhà máy May Pro Sports Nghi Xuân (Công ty CP May thể thao Nghi Xuân).

Hiện tại, nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành: công nghiệp chế biến, chế tạo, cơ khí, điện - điện tử, xây dựng, may mặc và giao thông vận tải. Việc các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng và các khu công nghiệp liên tục mở rộng quy mô sản xuất đang mở ra nhiều cơ hội việc làm ổn định với mức lương phổ biến từ 8 - 25 triệu đồng/tháng (một số vị trí đặc thù có thu nhập cao hơn), giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài ngay trên chính quê hương mình.