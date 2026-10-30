Hà Tĩnh đổi mới phương pháp ôn thi tốt nghiệp THPT

GV Hà Tĩnh ôn tập cho học sinh trước Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026. (Ảnh tư liệu)

Với kết quả đứng thứ 5 cả nước trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hà Tĩnh đang tập trung phân tích phổ điểm, điều chỉnh phương pháp dạy học và xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp cho kỳ thi năm 2027.

Từ kết quả kỳ thi đến yêu cầu đổi mới

Giữa tháng 10, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức tập huấn Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2027 cho giáo viên các trường THPT và cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT. Hoạt động tập trung phân tích kết quả kỳ thi năm 2026, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và tìm giải pháp nâng cao hiệu quả ôn tập trong năm học mới.

Đợt tập huấn thu hút 989 lượt giáo viên đăng ký tham gia ở 9 môn thi. Trong đó, Toán có 209 lượt đăng ký, Ngữ văn 197, Lịch sử 113, Địa lí 112, Tiếng Anh 95, Vật lí 84, Hóa học 71, Giáo dục kinh tế và pháp luật 66, Sinh học 42 lượt.

Giáo viên tham gia tập huấn Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2027. (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Tĩnh).

Việc tổ chức tập huấn từ đầu năm học tạo điều kiện để giáo viên rà soát nội dung dạy học, nhận diện những điểm cần điều chỉnh và chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập. Trọng tâm không chỉ là củng cố kiến thức mà còn giúp học sinh phát triển kỹ năng làm bài, vận dụng kiến thức và đáp ứng yêu cầu của đề thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hà Tĩnh đạt điểm trung bình chung 6,154, xếp thứ 5 trong 34 tỉnh, thành phố. Có 11/12 môn thi của tỉnh nằm trong tốp 10 cả nước; trong đó, Vật lí, Hóa học và Tin học dẫn đầu về điểm trung bình.

Kết quả này là cơ sở để ngành Giáo dục tiếp tục rà soát chất lượng dạy học, đồng thời đặt ra yêu cầu duy trì và nâng cao chất lượng trong kỳ thi tiếp theo. Thay vì áp dụng một phương pháp ôn tập chung cho mọi đối tượng, các nhà trường cần căn cứ vào kết quả học tập để xác định nội dung trọng tâm, phân hóa nhiệm vụ và điều chỉnh cách dạy phù hợp với năng lực của từng nhóm học sinh.

Ông Nguyễn Ngọc Lê Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chia sẻ tại buổi tập huấn. (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Tĩnh)

Tại đợt tập huấn, ông Nguyễn Ngọc Lê Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, ghi nhận những nỗ lực của các nhà trường và đội ngũ giáo viên trong kỳ thi năm 2026. Đồng thời, Phó Giám đốc Sở cũng yêu cầu: “Các đơn vị không chủ quan trước kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và ôn tập, lấy sự tiến bộ cùng năng lực thực tế của học sinh làm căn cứ đánh giá hiệu quả”.

Định hướng này cũng gắn với chủ đề năm học 2026-2027: “Đổi mới tư duy – Chuyển biến mạnh mẽ – Kết quả thực chất”. Theo đó, việc nâng cao chất lượng ôn thi cần bắt đầu từ những điều chỉnh cụ thể trong quá trình dạy học, kiểm tra và đánh giá, thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn ôn tập cuối cấp.

Phân tích đề thi, ôn tập theo năng lực học sinh

Tại các lớp tập huấn, giáo viên và báo cáo viên tập trung phân tích kết quả, phổ điểm và đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo từng môn. Những dạng câu hỏi có tính phân hóa, nội dung học sinh thường gặp khó khăn và các lỗi dễ dẫn đến mất điểm được đưa ra trao đổi nhằm xác định những hạn chế cần khắc phục.

Trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và định hướng kiểm tra, đánh giá của kỳ thi, giáo viên được hướng dẫn xây dựng hệ thống câu hỏi, thiết kế đề kiểm tra và lựa chọn chuyên đề ôn tập. Việc phân tích từng dạng bài cũng giúp giáo viên nhận diện rõ hơn yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, khả năng đọc hiểu đề và vận dụng kiến thức của học sinh.

Giáo viên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi phương pháp và giải pháp nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Tĩnh)

Đối với học sinh còn hạn chế về kiến thức nền tảng, việc ôn tập cần tập trung củng cố những nội dung cốt lõi, hướng dẫn cách tiếp cận câu hỏi và hạn chế các lỗi thường gặp. Với học sinh có năng lực khá, giỏi, giáo viên cần tăng cường các dạng bài vận dụng, vận dụng cao, đồng thời rèn kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Cách tổ chức này đòi hỏi giáo viên theo dõi thường xuyên kết quả kiểm tra để điều chỉnh nội dung dạy học. Những phần kiến thức học sinh chưa nắm vững cần được bổ sung kịp thời; nội dung đã đạt yêu cầu có thể chuyển sang các dạng bài có mức độ khó cao hơn. Qua đó, kế hoạch ôn thi được xây dựng trên cơ sở kết quả thực tế, tránh tình trạng dạy học dàn trải hoặc chưa sát với năng lực của người học.

Bên cạnh phương pháp chuyên môn, việc ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được đưa ra trao đổi. Các công cụ này có thể hỗ trợ giáo viên xây dựng câu hỏi, thiết kế học liệu, tổng hợp kết quả kiểm tra và lựa chọn bài tập phù hợp với từng nhóm học sinh.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng mục đích và có sự kiểm soát của giáo viên. Nội dung do AI tạo ra cần được kiểm tra, đối chiếu với chương trình và yêu cầu chuyên môn trước khi đưa vào giảng dạy. Việc lựa chọn học liệu, xác định mức độ phù hợp của bài tập và điều chỉnh phương pháp vẫn cần dựa trên kiến thức chuyên môn cũng như quá trình theo dõi học sinh của giáo viên.

Việc chủ động từ sớm, đổi mới phương pháp ôn tập phù hợp với năng lực học sinh góp phần nâng cao chất lượng Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh năm 2027.

Sau đợt tập huấn, các nhà trường cần cụ thể hóa những nội dung đã trao đổi thành kế hoạch ôn thi phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác kiểm tra, đánh giá cần được thực hiện thường xuyên để theo dõi tiến bộ của học sinh, kịp thời điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học.

Đối với những trường có nhiều điểm trường hoặc phân hiệu, việc thống nhất kế hoạch chuyên môn, chia sẻ học liệu và trao đổi kinh nghiệm giữa giáo viên các đơn vị cũng là yêu cầu cần được quan tâm nhằm bảo đảm chất lượng ôn tập.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 còn ở phía trước. Việc chuẩn bị từ đầu năm học, kết hợp phân tích kết quả thi, đổi mới phương pháp và tổ chức ôn tập theo năng lực sẽ tạo cơ sở để các trường chủ động hơn trong quá trình dạy học, hướng đến nâng cao chất lượng thực chất của kỳ thi.