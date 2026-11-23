Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm, chỉ định 20 cán bộ

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy về bổ nhiệm, điều động, chỉ định, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý gồm 20 đồng chí; trong đó, đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài chính nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 10/11/2026 và 19 đồng chí còn lại nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 25/11/2026.

Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, chỉ định và giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo. Ảnh: ĐN

Cụ thể: Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Thành - Trưởng phòng Ngân sách tỉnh, Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Điều động đồng chí Nguyễn Thiều Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Thịnh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Quang, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đức Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động đồng chí Đặng Giang Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Quang, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Thịnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động đồng chí Hoàng Xuân Tần - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Linh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Phúc Trạch, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Dương Ngọc Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Hà Linh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hà Linh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Trần Mạnh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Can Lộc, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Xuân Lộc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Trần Đình Việt - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Can Lộc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Can Lộc nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Trần Quỳnh Thao - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đan Hải, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Cổ Đạm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đan Hải, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đan Hải nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Nguyễn Việt Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Hà, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Mai Phụ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Mai Phụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu ứng cử. Ảnh: ĐN

Điều động đồng chí Nguyễn Văn An - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Lộc Hà, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Lộc Hà nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Bùi Ngọc Nhật - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Thọ, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Minh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Nguyễn Anh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Thọ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Nguyễn Tiến Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Minh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Đồng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Lê Văn Hiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Đồng, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Thịnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Phan Hồng Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vũ Quang, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Mai Hoa, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Mai Hoa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Phạm Ngọc Tạo - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mai Hoa, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Vũ Quang, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Vũ Quang nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Sơn Kim 2, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Sơn Hồng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động đồng chí Dương Đình Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú đến nhận công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: ĐN

Yêu cầu cán bộ nhanh chóng bắt nhịp, phát huy trách nhiệm trên cương vị mới

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chúc mừng các cán bộ được điều động, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; đồng thời ghi nhận những đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, bố trí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND không là người địa phương là chủ trương nhất quán của Đảng. Thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 5/10/2026 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cân nhắc kỹ lưỡng phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, uy tín và kết quả công tác của từng cán bộ, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tại mỗi vị trí được phân công.

Trước yêu cầu phát triển ngày càng cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ trên cương vị mới tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và vai trò nêu gương; chấp hành nghiêm kỷ luật, nguyên tắc của Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Đồng thời, nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình cơ sở, xác định nhiệm vụ trọng tâm, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ sớm ổn định công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.