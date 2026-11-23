Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định bổ nhiệm, điều động, chỉ định và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng phòng Ngân sách tỉnh, Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính, thời hạn 5 năm.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu ứng cử các chức danh. Ảnh: BHT.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh cũng điều động, luân chuyển nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt giữa các địa phương, gắn với việc kiện toàn chức danh bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp xã.

Cụ thể, điều động ông Nguyễn Thiều Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Thịnh đến nhận công tác tại xã Đức Quang, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đức Quang nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đặng Giang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Quang được điều động đến xã Đức Thịnh, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh cùng nhiệm kỳ.

Đối với chức danh chủ tịch UBND cấp xã, nhiều cán bộ được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, ông Hoàng Xuân Tần từ xã Hà Linh đến xã Phúc Trạch; ông Dương Ngọc Hoàng từ xã Phúc Trạch đến xã Hà Linh; ông Trần Mạnh Sơn từ xã Can Lộc đến xã Xuân Lộc và ông Trần Đình Việt từ xã Xuân Lộc đến xã Can Lộc.

Tương tự, ông Trần Quỳnh Thao từ xã Đan Hải đến xã Cổ Đạm; ông Nguyễn Văn Tuấn từ xã Cổ Đạm đến xã Đan Hải; ông Nguyễn Việt Cường từ xã Lộc Hà đến xã Mai Phụ và ông Nguyễn Văn An từ xã Mai Phụ đến xã Lộc Hà.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu ứng cử các chức danh. Ảnh: BHT.

Tại các địa phương khác, ông Bùi Ngọc Nhật được điều động từ xã Đức Thọ đến xã Đức Minh; ông Nguyễn Anh Đức từ xã Đức Thịnh đến xã Đức Thọ; ông Nguyễn Tiến Thắng từ xã Đức Minh đến xã Đức Đồng; ông Lê Văn Hiệp từ xã Đức Đồng đến xã Đức Thịnh.

Bà Phan Hồng Yến được điều động từ xã Vũ Quang đến xã Mai Hoa; ông Phạm Ngọc Tạo từ xã Mai Hoa đến xã Vũ Quang; ông Nguyễn Minh Tuấn từ xã Sơn Hồng đến xã Sơn Kim 2 và ông Trần Quang Hòa từ xã Sơn Kim 2 đến xã Sơn Hồng.

Ngoài ra, ông Dương Đình Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú được điều động đến nhận công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm.

Theo các quyết định được công bố, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành nhận nhiệm vụ mới từ ngày 10/11/2026; 19 đồng chí còn lại nhận nhiệm vụ từ ngày 25/11/2026.