Sáng 23.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm, chỉ định và giới thiệu ứng cử đối với 20 cán bộ tại một số sở, ngành, địa phương, đơn vị. Trong đó, nhiều cán bộ lãnh đạo cấp xã được điều động, bố trí công tác tại địa phương khác.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: BHT

Cụ thể, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng phòng Ngân sách tỉnh, Sở Tài chính, giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính, thời hạn 5 năm.

Điều động đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Thịnh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Quang; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đức Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động đồng chí Đặng Giang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Quang, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Thịnh; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đối với các chức danh lãnh đạo UBND cấp xã, BTV Tỉnh ủy quyết định điều động, chỉ định và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tại nhiều địa phương.

Cụ thể, đồng chí Hoàng Xuân Tần, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Linh, đến nhận công tác tại xã Phúc Trạch, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và được giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Dương Ngọc Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, được điều động đến xã Hà Linh, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã cùng nhiệm kỳ.

Đồng chí Trần Mạnh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Can Lộc, được điều động đến xã Xuân Lộc. Đồng chí Trần Đình Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, được điều động đến xã Can Lộc. Cả hai được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và giới thiệu bầu Chủ tịch UBND tại địa phương mới.

Tại các xã Đan Hải và Cổ Đạm, đồng chí Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải, được điều động đến xã Cổ Đạm; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, được điều động đến xã Đan Hải. Hai đồng chí được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch UBND xã Lộc Hà, được điều động đến xã Mai Phụ; đồng chí Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ, được điều động đến xã Lộc Hà, cùng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã mới.

Đồng chí Bùi Ngọc Nhật, Chủ tịch UBND xã Đức Thọ, được điều động đến xã Đức Minh; đồng chí Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh, được điều động đến xã Đức Thọ; đồng chí Nguyễn Tiến Thắng, Chủ tịch UBND xã Đức Minh, được điều động đến xã Đức Đồng; đồng chí Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Đức Đồng, được điều động đến xã Đức Thịnh. Các đồng chí được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và giới thiệu bầu Chủ tịch UBND tại địa phương nhận nhiệm vụ.

Tại các xã Vũ Quang và Mai Hoa, đồng chí Phan Hồng Yến, Chủ tịch UBND xã Vũ Quang, được điều động đến xã Mai Hoa; đồng chí Phạm Ngọc Tạo, Chủ tịch UBND xã Mai Hoa, được điều động đến xã Vũ Quang. Hai đồng chí được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu ứng cử các chức danh. Ảnh: BHT

Tại địa bàn biên giới, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng, được điều động đến xã Sơn Kim 2; đồng chí Trần Quang Hòa, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2, được điều động đến xã Sơn Hồng, cùng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã mới.

Ngoài ra, điều động đồng chí Dương Đình Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú, đến nhận công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm.