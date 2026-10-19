Hà Tĩnh điều chỉnh vốn kế hoạch đầu tư công 2026, 'chạy nước rút' về đích cuối năm

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, bảo đảm tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công

Tại dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, trên đoạn qua xã Thạch Lạc và phường Thành Sen, máy xúc, máy lu hoạt động liên tục đưa tuyến đường lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh đang dần hình thành.

Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông đang dần hình thành.

Liên danh nhà thầu đang tổ chức 11 mũi thi công đồng thời các hạng mục: thảm bê tông nhựa mặt bằng, xử lý nền đất yếu, thi công cấp phối đá dăm, lắp đặt cống ngang đường và rãnh thoát nước dọc cũng như đúc cấu kiện bê tông.

Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, cũng từng có các vướng mắc về mặt bằng. Tuy nhiên, toàn bộ mặt bằng dự án đã được "khơi thông", góp phần cho quá trình thi công được thuận lợi. Đến nay, giá trị sản lượng xây lắp của dự án đạt 50% giá trị hợp đồng.

Máy móc hoạt động liên tục, không khí thi công khẩn trương.

Trong khi đó, tại dự án Bảo tàng Hà Tĩnh, không khí thi công đang diễn ra hết sức khẩn trương. Hơn 50 kỹ sư, công nhân của Công ty CP Xây dựng Tân Hải Sơn (phường Thành Sen) đang tập trung triển khai đồng thời nhiều hạng mục.

Dự án có tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng tới nay đã hoàn thành khoảng 33% khối lượng hợp đồng. Hiện, nhà thầu đang tập trung lắp dựng ván khuôn, cốt thép sàn, chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 4.

Đến nay, giá trị sản lượng xây lắp của dự án đạt 50% giá trị hợp đồng.

Ông Phạm Quốc Anh, Chỉ huy trưởng công trình, Công ty CP Xây dựng Tân Hải Sơn cho biết: "Chúng tôi đang tăng ca, làm đêm để đảm bảo tiến độ đề ra và tránh thời tiết nắng nóng. Dù có nhiều yếu tố khó khăn, đặc biệt là giá nguyên vật liệu tăng cao nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để đảm bảo tiến độ thi công".

Nhà thầu xác định tiến độ là một trong những yêu cầu quan trọng của dự án, vì vậy sẽ tiếp tục duy trì nhân lực, thiết bị phù hợp với từng giai đoạn, phấn đấu hoàn thành các khối lượng theo kế hoạch, góp phần bảo đảm tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Phân bổ, điều chuyển nguồn lực sang các công trình, dự án khả năng giải ngân tốt

Phía sau nhịp thi công khẩn trương trên các công trường là sự điều hành sát sao của các chủ đầu tư. Với 175 dự án được giao quản lý cùng tổng kế hoạch vốn hơn 2.700 tỷ đồng trong năm 2026, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý, gắn trách nhiệm cụ thể với từng cán bộ phụ trách.

Tính đến giữa tháng 10/2026, dự án Bảo Tàng Hà Tĩnh đã hoàn thành khoảng 33% khối lượng hợp đồng.

Ông Nguyễn Danh Phong, Quyền Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh cho biết, cùng với phối hợp hoàn thành giải phóng mặt bằng, đơn vị phân công cán bộ quản lý dự án, bám sát từng công trường, đánh giá hiệu quả, tiến độ công việc theo KPI.

Đầu tư công là động lực dẫn dắt quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, không chỉ tạo khối lượng xây dựng mà còn tác động lan tỏa tới sản xuất, việc làm và các hoạt động kinh tế liên quan. Vì vậy, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đang tập trung chỉ đạo, tháo gỡ các điểm nghẽn để nâng khả năng hấp thụ vốn của từng dự án.

"Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã liên tục có các cuộc kiểm tra thực địa, làm việc trực tiếp tại công trường để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị. Quá trình triển khai, các dự án gặp một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Để thúc tiến độ, ngay sau khi dự án được đưa vào diện "luồng xanh", nhà thầu lập lại đường găng tiến độ chi tiết, xây dựng các giải pháp cụ thể để bù tiến độ", ông Phong nói.

Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh là một trong những dự án đầu tư công thuộc “luồng xanh”.

Đến nay, Hà Tĩnh đã đưa 29 dự án "luồng xanh", ưu tiên xử lý ngay đối với các văn bản liên quan trong vòng 24 giờ. Tập trung rút ngắn 50% thời gian thực hiện đối với các thủ tục thẩm định, thẩm tra nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng, chính xác, đúng các quy định của pháp luật. Đối với các nội dung không đảm bảo điều kiện xử lý, thực hiện hướng dẫn, trả hồ sơ trong vòng 24 giờ để khẩn trương bổ sung, hoàn thiện.

Đồng thời với đó, Hà Tĩnh cũng đang rà soát toàn bộ kế hoạch vốn năm 2026, tham mưu điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai, giải ngân thấp sang các dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Phối cảnh dự án Bảo Tàng Hà Tĩnh sau khi hoàn thành.

Ngày 12/10/2026, Phó Chủ tịch UBND Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu đã ký quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Trong đó, điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2026 (nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030) với tổng số vốn 111.535,167 triệu đồng.

Cụ thể, nguồn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung: Điều chỉnh giảm 458,728 triệu đồng kế hoạch vốn dự kiến không giải ngân hết của 2 dự án và bổ sung tương ứng kế hoạch vốn cho 1 dự án; Nguồn thu tiền sử dụng đất điều chỉnh giảm 21.185 triệu đồng kế hoạch vốn dự kiến không giải ngân hết của 2 nhiệm vụ, dự án và bổ sung tương ứng kế hoạch vốn cho 3 dự án.

Ngoài ra, Hà Tĩnh cũng điều chỉnh giảm 8.812,238 triệu đồng kế hoạch vốn năm 2026 nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh (ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030) của 59 dự án dự kiến không giải ngân hết và bổ sung tương ứng kế hoạch vốn cho 43 dự án.

Tổng giá trị giải ngân của tỉnh Hà Tĩnh đến hết tháng 9/2026 đạt 7.133 tỷ đồng, bằng 80,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 59,6% kế hoạch địa phương triển khai. Tính đến ngày 24/9, Hà Tĩnh xếp thứ 3/34 địa phương về tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công.