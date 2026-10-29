Hà Tĩnh điều chỉnh quy hoạch dự án nhà xưởng gần 9.500 m² tại Khu công nghiệp Vũng Áng I

Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Gia công cơ khí và thuê nhà xưởng Đức Anh tại Khu công nghiệp Vũng Áng I. (Ảnh: hatinh.gov.vn)

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 2435/KKT-QHXD chấp thuận điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng dự án Gia công cơ khí và cho thuê nhà xưởng Đức Anh, tỷ lệ 1/500, tại Khu công nghiệp Vũng Áng I, phường Vũng Áng. Công ty TNHH Dịch vụ xây dựng và Thương mại Đức Anh là đơn vị tổ chức lập quy hoạch, làm cơ sở triển khai các bước đầu tư xây dựng tiếp theo.

Theo nội dung quy hoạch được chấp thuận, khu đất lập quy hoạch có diện tích 9.460 m². Phía Bắc khu đất giáp đường quy hoạch rộng 60 m, tức đường Hà Huy Tập; phía Nam và phía Tây giáp khu đất dự án Nhà máy sản xuất đá thạch anh nhân tạo của Công ty TNHH Sản xuất đá Thạch Anh Vũng Áng; phía Đông giáp trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Vũng Áng I.

Trong cơ cấu sử dụng đất, diện tích xây dựng công trình là 4.941 m², chiếm 52,23%; đất hạ tầng kỹ thuật 2.533 m², chiếm 26,78%; đất cây xanh 1.986 m², tương đương 20,99%. Các công trình được quy hoạch cao một tầng, hệ số sử dụng đất 0,52 lần.

Các hạng mục xây dựng chính gồm nhà xưởng gia công cơ khí diện tích 1.680 m²; nhà xưởng cho thuê kết hợp nhà điều hành rộng 3.024 m²; nhà để xe 200 m²; nhà trực bảo vệ 25 m² và nhà chứa rác 12 m². Tổng diện tích chiếm đất của các công trình này là 4.941 m².

Phần đất hạ tầng kỹ thuật được bố trí bể nước ngầm phục vụ phòng cháy, chữa cháy dung tích 300 m³, trạm bơm, trạm biến áp, trạm xử lý nước thải, bãi đỗ xe và sân đường nội bộ. Trong đó, bãi đỗ xe và sân đường nội bộ có diện tích 2.413 m², tương đương 25,51% diện tích khu đất. Quỹ đất cây xanh gần 2.000 m² được bố trí nhằm hoàn thiện cảnh quan khu vực dự án.

Về giao thông, dự án có một lối tiếp cận kết nối với hệ thống đường giao thông trong Khu công nghiệp đa ngành, cụ thể là đường Hà Huy Tập. Hệ thống giao thông nội bộ được tổ chức để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, bảo đảm lưu thông thuận tiện, an toàn và tuân thủ các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Hệ thống cấp nước được đấu nối từ mạng lưới cấp nước khu công nghiệp, dẫn vào bể chứa ngầm rồi bơm lên hệ thống cấp nước của công trình. Nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và chữa cháy được thiết kế theo nhu cầu sử dụng và các yêu cầu kỹ thuật tương ứng.

Đối với hệ thống thoát nước, nước mưa được thu gom riêng với nước thải, sau đó dẫn theo hệ thống thoát tự chảy và đấu nối vào mạng lưới thoát nước mưa của Khu công nghiệp Vũng Áng I. Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại ba ngăn trước khi đưa vào hệ thống thu gom chung của dự án. Nước thải sản xuất được thu gom riêng, dẫn về công trình xử lý nước thải nội bộ; sau xử lý phải đáp ứng quy chuẩn môi trường trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp.

Về cấp điện, dự án dự kiến xây dựng một trạm biến áp công suất 3.200 kVA, nhận điện từ tuyến trung thế 35 kV bên ngoài khu đất. Hệ thống điện hạ thế và chiếu sáng được đầu tư đồng bộ, sử dụng cáp ngầm và đèn LED tiết kiệm điện, phục vụ hoạt động sản xuất và vận hành các công trình.

Công ty TNHH Dịch vụ xây dựng và Thương mại Đức Anh có trách nhiệm công bố, công khai quy hoạch; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan và triển khai các bước thiết kế xây dựng theo nội dung đã được chấp thuận; thực hiện các thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm tính đồng bộ với hệ thống hạ tầng khu vực và tuân thủ quy định về xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường.