Hà Tĩnh điều chỉnh dự án nhà máy phân bón hữu cơ, nâng vốn lên gần 90 tỷ đồng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án do Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao thực hiện.

Theo nội dung điều chỉnh, dự án có công suất thiết kế 3.000 tấn/năm phân bón hữu cơ khoáng, hữu cơ vi sinh; 2.000 tấn/năm phân vi sinh vật và 3.000 tấn/năm chế phẩm sinh học hỗ trợ nông nghiệp, đều tăng so với quy mô trước đây. Cùng với việc nâng công suất, dự án được bổ sung các hạng mục phục vụ sản xuất gồm khu nhà xưởng, nhà kho và khu tập kết chất thải rắn.

Địa điểm thực hiện dự án được điều chỉnh tại Lô CN12 và một phần mở rộng Lô CN10 thuộc Cụm công nghiệp Phù Việt, xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng diện tích sử dụng đất theo quy hoạch là 20.431,3 m², tăng 10.880,3 m² so với trước đó. Trong đó, khu A nằm tại Lô CN12 hiện trạng và khu B tại một phần mở rộng Lô CN10.

Tổng vốn đầu tư dự án sau điều chỉnh là 89,7774 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 35 tỷ đồng, chiếm 38,99% tổng vốn đầu tư; vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là 54,7774 tỷ đồng, chiếm 61,01%.

Về tiến độ, dự án được yêu cầu hoàn thành và đưa vào hoạt động trong thời hạn 15 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư lần thứ 2.

Trong thời hạn 7 tháng kể từ ngày được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải hoàn thành hồ sơ, thủ tục về quy hoạch, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, xây dựng và các thủ tục pháp lý liên quan trước khi triển khai dự án. Việc xây dựng chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Nhà đầu tư cũng phải hoàn thành việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án trong thời hạn 5 tháng kể từ ngày được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo đầu tư theo quy định.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, UBND xã Việt Xuyên cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án theo chức năng, nhiệm vụ.

Văn phòng UBND tỉnh thông qua Trung tâm Thông tin và Xúc tiến đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; đồng thời theo dõi, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh để tham mưu xử lý theo thẩm quyền.