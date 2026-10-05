Hà Tĩnh: Đi thăm đồng thấy 'sinh vật lạ' nặng 9kg, người đàn ông lập tức báo công an

Sáng 5/10, đại diện Công an xã Mai Hoa (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm địa bàn và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận một cá thể trăn đất do người dân tự nguyện bàn giao.

Trước đó, khi đang ra thăm ruộng, ông Trần Đình Chinh (SN 1966, trú tại thôn Ân Phú, xã Mai Hoa) bất ngờ phát hiện con vật “dài ngoằng” mang nhiều hoa văn lạ bò qua khu vực sản xuất. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã, ông Chinh chủ động vây bắt an toàn rồi đưa về nhà. Qua cân đo, con trăn có trọng lượng khoảng 9kg.

Cá thể trăn đất mà ông Trần Đình Chinh giao nộp. Ảnh: Công an xã Mai Hoa/Lao động

Sau khi tìm hiểu thông tin, gia chủ nhận biết đây là trăn đất — loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Ý thức được trách nhiệm bảo tồn thiên nhiên, người đàn ông này lập tức liên hệ với chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận tin báo, đại diện lực lượng công an, kiểm lâm cùng cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang đã có mặt hoàn tất các quy trình tiếp nhận. Hiện con vật đã được đưa về Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh học thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang để theo dõi, chăm sóc sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Ông Trần Đình Chinh giao nộp cá thể trăn đất cho cơ quan chức năng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trăn đất (tên khoa học: Python bivittatus) thuộc nhóm IIB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời được ghi nhận trong Sách đỏ. Đây là nhóm sinh vật bị hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại nhằm duy trì quần thể loài trong tự nhiên.

Cơ quan chức năng địa phương biểu dương hành động tích cực của ông Chinh trong việc bảo vệ động vật hoang dã. Đồng thời, lực lượng kiểm lâm khuyến cáo người dân khi phát hiện hoặc vô tình bắt được các loài động vật nguy cấp tuyệt đối không tự ý nuôi nhốt, xẻ thịt, mua bán hay vận chuyển trái phép, mà cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền để phối hợp xử lý kịp thời.