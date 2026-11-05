Hà Tĩnh: Di dời hàng trăm tấn rác trong Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà

Việc giải quyết dứt điểm "núi rác" tồn đọng, tháo gỡ tình trạng ô nhiễm môi trường, đảm bảo tiến độ thi công hạ tầng, giúp nhà đầu tư yên tâm triển khai dự án.

Đống rác tồn đọng trước đó đã được giải phóng và được san lấp bằng phẳng. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Ghi nhận thực tế tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (thuộc địa bàn xã Việt Xuyên, Hà Tĩnh), khối lượng rác thải tồn đọng chất đống trước đó đã được di dời khỏi công trường. Các đơn vị thi công gấp rút san lấp mặt bằng, chuẩn bị các bước xây dựng hạ tầng tiếp theo.

Như TTXVN đã đưa tin, vào tháng 5/2026, trong quá trình bóc tầng đất hữu cơ và san lấp mặt bằng thi công Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà. Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh bất ngờ phát hiện một lượng rác thải rất lớn bị chôn lấp sâu dưới lòng đất. Để phục vụ kiểm tra và chờ phương án xử lý từ cơ quan chức năng, đơn vị thi công đã dùng máy móc đào bốc, thu gom và tập kết tạm thời lộ thiên tại khu vực dự án.

Nguyên nhân xuất hiện "núi rác" ngầm này xuất phát từ quá trình vận hành lò đốt rác thải sinh hoạt cũ tại thôn Bùi Xá. Lò đốt này được lắp đặt và vận hành từ tháng 10/2015, sau đó giao cho Hợp tác xã Thanh niên bảo vệ môi trường Phù Việt quản lý. Qua nhiều lần đổi đơn vị tiếp quản rồi trả lại, đến cuối năm 2022, lò đốt ngừng hoạt động hoàn toàn.

Máy móc san lấp địa điểm di dời rác tồn đọng trước đó. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Trong giai đoạn vận hành, do lượng rác thải thu gom về vượt quá công suất thiết kế, diện tích sân phơi nhỏ, rác lẫn nhiều thành phần hữu cơ và bị ẩm ướt kéo dài bởi mưa bão khiến hệ thống không thể đốt triệt để. Cùng với đó, lò đốt thường xuyên gặp sự cố kỹ thuật như chập điện, gãy ống khói... dẫn đến tình trạng rác ứ đọng. Để giải phóng không gian tiếp nhận rác mới, đơn vị vận hành đã chủ động chôn lấp tại chỗ lượng mùn xỉ thải lẫn rác đốt dở vào khu vực quy hoạch trong khuôn viên nhà máy lúc bấy giờ.

Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà có tổng diện tích quy hoạch 412,34 ha, được phân thành 2 giai đoạn để thực hiện; trong đó giai đoạn 1, có diện tích 190,41 ha và giai đoạn 2 (dài hạn) có diện tích 221,93 ha.

Hiện tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà giai đoạn 1 được thực hiện trên diện tích 190,41 ha với tổng mức đầu tư là 1.555 tỷ đồng. Dự án với các hạng mục sử dụng đất bao gồm: Đất sản xuất công nghiệp kho bãi 122,3 ha; đất giao thông 27,7 ha; đất cây xanh và mặt nước 17,3 ha; phần còn lại dành cho đất tiện ích công cộng, dịch vụ và kho bãi. Dự án bắt đầu triển khai từ năm 2024.

Việc xử lý hoàn toàn khối lượng rác thải tồn đọng không chỉ góp phần làm sạch môi trường sinh thái, triệt tiêu nguy cơ phát tán ô nhiễm ra vùng lân cận. Giúp cho Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà.