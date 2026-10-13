Hà Tĩnh: Đẩy mạnh xử lý vi phạm trật tự xây dựng từ cơ sở

Xử lý dứt điểm vi phạm từ cơ sở

Là địa bàn có tốc độ phát triển đô thị cao, nhiều dự án, công trình đang triển khai, phường Hà Huy Tập đang đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng.

UBND phường Vũng Áng tháo dỡ công trình của ông Nguyễn Hồng Thái ở TDP Kỳ Long do xây dựng trên đất nông nghiệp. (Ảnh: Trang thông tin điện tử phường Vũng Áng)

Đơn cử, UBND phường đã ra quyết định xử phạt 3 hộ dân tại tổ dân phố Bắc Thượng vi phạm thi công sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp; Xây dựng không đúng quy hoạch đô thị được duyệt và buộc khắc phục hậu quả, yêu cầu điều chỉnh giấy phép với số tiền hơn 180 triệu đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, phường đã xử phạt 7 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng; nhiều trường hợp đã tự giác khắc phục sai phạm.

Ông Dương Văn Hải, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Hà Huy Tập thông tin, phường sẽ kiểm tra thường xuyên để kịp thời ngăn chặn vi phạm mới phát sinh; tăng cường tuần tra, giám sát, đảm bảo các công trình xây dựng tuân thủ đúng quy hoạch và giấy phép được cấp.

"Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, người dân về các quy trình, thủ tục công trình xây dựng; quy định về quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng", ông Hải cho hay.

Phường Vũng Áng là địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao, tập trung nhiều dự án đầu tư lớn trong Khu kinh tế Vũng Áng. Quá trình triển khai các dự án kéo theo nhu cầu lớn về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, phường phát hiện 43 công trình vi phạm, các vi phạm chủ yếu là xây dựng công trình trên đất nông nghiệp; xây dựng, cơi nới trên diện tích đất đã được bồi thường; xây dựng công trình khi chưa được cấp giấy phép.

Ông Trần Quốc Hoàng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Vũng Áng, cho biết: Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn được đơn vị tăng cường, nhất là tại những khu vực có nhiều công trình đang xây dựng. Việc xử lý kịp thời, dứt điểm vi phạm ngay từ cơ sở đã góp phần giữ vững kỷ cương, hạn chế phát sinh điểm nóng.

"Chúng tôi kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài, phức tạp. Quan điểm của phường là xử lý nghiêm nhưng cũng phải đảm bảo đúng quy định, thấu tình đạt lý, tạo sự đồng thuận trong nhân dân", ông Hoàng thông tin.

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, phường Vũng Áng đặc biệt chú trọng phòng ngừa từ sớm. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp tổ dân cư, giúp người dân hiểu rõ quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng. Đồng thời, phường hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục để người dân thực hiện đúng quy định, tránh vi phạm do thiếu hiểu biết.

Nâng cao hiệu quả quản lý

Theo Nghị định số 217/2026/NĐ-CP của Chính phủ, UBND cấp xã được cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ của gia đình, cá nhân trên địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Việc giao thẩm quyền cấp phép xây dựng cho UBND cấp xã phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giúp rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Hàng loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng bị UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cưỡng chế, tháo dỡ.

Việc phân cấp không chỉ nhằm tinh gọn quy trình, thủ tục hành chính mà còn nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý trật tự xây dựng.

Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quy định về thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp, bảo đảm các địa phương có đủ cơ sở pháp lý và chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ thống nhất, kịp thời.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng, việc hoàn thiện quy định là cần thiết để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực tiễn quản lý tại cơ sở. UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2025/QĐ-UBND theo Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 6/8/2026.

"Mục tiêu là làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong quản lý kiến trúc, cấp phép và trật tự xây dựng; đồng thời tạo cơ sở để các địa phương chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm từ sớm", ông Dũng cho biết.

Cùng với hoàn thiện quy định, Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ chuyên môn cho cấp xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý.