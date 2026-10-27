Hà Tĩnh: Đẩy mạnh quy tập, di dời mồ mả, tạo quỹ đất phát triển hạ tầng, giao thông đô thị

Tại phường Hải Ninh (Hà Tĩnh), chính quyền địa phương đang xây dựng phương án di dời các ngôi mộ vô chủ, nằm rải rác trên đồng ruộng và trong khu dân cư về nghĩa trang tập trung, nhằm chủ động quỹ đất, tạo thuận lợi triển khai các dự án đô thị, dịch vụ thương mại và hạ tầng.

Phường Hải Ninh đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông.

Ông Nguyễn Bá Toàn, Chủ tịch UBND phường Hải Ninh cho biết, địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, huy động cả hệ thống chính trị tham gia. Với những hộ gặp khó khăn khi di dời mồ mả, chính quyền sẽ xem xét hỗ trợ để quá trình thực hiện thuận lợi.

Việc quy tập các phần mộ góp phần tập trung, tích tụ ruộng đất, tạo quỹ đất triển khai các dự án. Thực tế, mồ mả nằm xen kẽ trong khu dân cư, trên đồng ruộng hoặc trong phạm vi quy hoạch đang gây khó khăn cho việc tổ chức không gian phát triển, mở rộng giao thông và xây dựng hạ tầng.

Nhiều ngôi mộ vô chủ được các địa phương ở Hà Tĩnh di dời đến nghĩa trang mới.

Vì vậy, việc rà soát, xác định nguồn gốc và từng bước di dời các phần mộ về nghĩa trang tập trung cần được tính toán từ sớm trong quá trình quy hoạch, chuẩn bị mặt bằng.

Do liên quan đến phong tục, tập quán và đời sống tâm linh, quá trình thực hiện cần có lộ trình phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận của các gia đình, dòng họ.

Tại xã Kỳ Khang, công tác di dời mồ mả trên đồng ruộng đang được khẩn trương triển khai nhằm phục vụ chủ trương tập trung, tích tụ ruộng đất và sắp xếp không gian sử dụng đất nông thôn.

Qua rà soát, toàn xã có khoảng 1.350 ngôi mộ trên đồng ruộng, gồm 1.314 ngôi mộ có chủ và 36 ngôi mộ vô chủ. Trước mắt, địa phương dự kiến di dời 495 ngôi mộ để kịp chuẩn bị mặt bằng phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2027.

Các ngôi mộ được quy tập về khu nghĩa trang mới.

Ngày 15/9, Ủy ban MTTQ xã Kỳ Khang phát động quy tập, di dời các phần mộ nằm rải rác trên đồng ruộng về nghĩa trang tập trung. Sau hơn 2 tuần triển khai, toàn xã đã quy tập được 304 ngôi mộ.

Để hỗ trợ người dân, địa phương hỗ trợ 500.000 đồng mỗi ngôi mộ được cất bốc, di dời từ đồng ruộng, khu dân cư và khu vực sinh hoạt cộng đồng về nghĩa trang tập trung; đồng thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các gia đình.

Tại thôn Sơn Hải, dòng họ Võ có 62 ngôi mộ nằm xen kẽ giữa đồng ruộng và khu dân cư. Sau 2 tuần triển khai, 59 ngôi mộ đã được cất bốc, đưa về nghĩa trang tập trung của thôn.

Ông Võ Văn Duy, đại diện dòng họ Võ, cho biết các gia đình đồng thuận vì việc quy tập giúp thuận tiện thăm viếng, hương khói, đồng thời thể hiện trách nhiệm của con cháu với tổ tiên.

Toàn thôn Sơn Hải có khoảng 400 ngôi mộ cần di dời. Từ ngày 16/9 đến nay, 249 ngôi đã được quy tập. Tại các thôn Hoàng Dụ, Đồng Tiến, thêm 55 ngôi mộ đã được di dời; các thôn còn lại đang đăng ký triển khai.

Bà Đặng Thúy Anh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang cho biết, địa phương tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị và người dân, phấn đấu hoàn thành di dời mồ mả theo kế hoạch, kịp phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2027. Hoạt động này gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới.