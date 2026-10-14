Hà Tĩnh đẩy mạnh Phong trào thi đua 'Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau'

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Yêu (thôn Bắc Nghèn, xã Can Lộc).

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vừa ký văn bản chỉ đạo đẩy mạnh Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, trong đó nhấn mạnh: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của mặt trận Tổ quốc, các ban, sở, ngành, đoàn thể, công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực, đồng bộ, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và các mục tiêu giảm nghèo của tỉnh. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,11%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,9%.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và các mục tiêu an sinh xã hội trong giai đoạn mới, trên cơ sở đề xuất của Ủy ban MTTQ tỉnh tại Công văn số 1074/MTTQ-BTT ngày 23/9/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo tổ chức đợt cao điểm vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, cá nhân, người Hà Tĩnh trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng, đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. Triển khai đồng bộ các chương trình hỗ trợ về nhà ở, sinh kế, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, kết nối nguồn vốn vay ưu đãi, chuyển giao khoa học - kỹ thuật… giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thoát nghèo bền vững.

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 - 2030; phối hợp với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình vận động và hỗ trợ, đảm bảo công khai, minh bạch, hỗ trợ đúng đối tượng, tránh chồng chéo. Chỉ đạo UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Tết vì người nghèo” cấp tỉnh năm 2027 trước ngày 14/1/2027 (trước ngày 7/12/2026 âm lịch).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và kết quả vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; kịp thời tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động, ủng hộ Quỹ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn MTTQ các xã, phường và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ, tổ chức hiệu quả Phong trào thi đua, hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; phối hợp với các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan phát động quyên góp ủng hộ người nghèo. Tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp bảo đảm đúng quy định, kịp thời và hiệu quả; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, sau khi kết thúc tháng cao điểm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy).