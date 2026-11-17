Từ ngày 17-18/11, Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hai phiên Mega Livestream trên TikTok Shop nhằm quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của địa phương trên nền tảng thương mại điện tử.

Chương trình do Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức, phối hợp cùng TikTok Shop và Sao Star Media, dưới sự chỉ đạo của Cục Thương mại điện tử, trong khuôn khổ Địa phương số (dLocals). Cả hai phiên đều phát sóng từ 10h00 đến 14h00 trên kênh TikTok @hienluongxink.

Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức hai phiên Mega Live ngày 17 và 18/11.

Cụ thể, phiên thứ nhất mang tên “Địa phương số - Kết nối Hà Tĩnh”, diễn ra ngày 17/11, giới thiệu sản phẩm của xã Mai Hoa và xã Đồng Tiến. Người xem có thể khám phá 5 sản phẩm gồm: bánh đa nem Lan Hưng, bánh tráng Bà Bồi, trà Dong Tiến Hoàng Kim, mật ong Mạnh Hùng và yến sào HD Hà Tĩnh.

Phiên thứ hai mang tên “Hà Tĩnh - Tự hào hàng Việt”, diễn ra ngày 18/11, tập trung vào sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản của tỉnh. Các sản phẩm gồm: dược liệu Thu Hằng, ruốc bông Hoài Thương, nước mắm Phú Khương và cam giòn Xuân Hòa.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, đại diện Sở Công Thương Hà Tĩnh cho biết, thông qua các phiên livestream, Ban tổ chức kỳ vọng giúp người tiêu dùng cả nước tiếp cận sản phẩm chất lượng của Hà Tĩnh. Đồng thời, đây là cơ hội để các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường, từng bước phát triển kinh doanh trên môi trường số.