Hà Tĩnh: Đẩy mạnh đưa đặc sản địa phương lên sàn số

Hà Tĩnh tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương

Việc quảng bá trên mạng xã hội đang giúp các cơ sở sản xuất truyền tải trọn vẹn câu chuyện sản phẩm và giá trị bản địa đến khách hàng. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp đã tận dụng nền tảng số để quảng bá sản phẩm. Chẳng hạn, HTX Thủy hải sản Chiến Thắng (phường Hải Ninh) đã tham gia các hội chợ, phối hợp với nghệ sĩ livestream bán hàng tại Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào (Hà Nội). Sự kết hợp này giúp đơn vị tiếp cận nhiều nhà phân phối, hướng tới mục tiêu tiêu thụ 800.000 lít nước mắm trong năm nay (tăng 30% so với năm ngoái).

Hoặc,nhằm bảo vệ thương hiệu bánh ram OCOP 3 sao trước tình trạng hàng giả, Công ty Sản xuất và Kinh doanh Thiên Sơnchọn livestream là kênh quảng bá thường xuyên. Các phiên phát sóng trực tiếp giúp người tiêu dùng nhận diện chính xác bao bì chính hãng, đồng thời tạo cầu nối ký kết hợp đồng với nhiều đại lý trên toàn quốc.

Lãnh đạo các sở, ngành ở Hà Tĩnh tham gia livestream quảng bá sản phẩm địa phương

Không chỉ các chủ cơ sở, chính quyền địa phương cũng tích cực hỗ trợ đưa nông sản lên không gian mạng. Tiêu biểu là chương trình “KOL về làng - Doanh nhân trẻ đồng hành, đặc sản quê hương vươn xa” do Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp với UBND phường Trần Phú tổ chức. Phiên livestream OCOP với sự tham gia của lãnh đạo phường đã thu hút hàng nghìn lượt xem và chốt gần 1.000 đơn hàng. Mô hình kết nối nhà sản xuất với các KOL/KOC giúp thông tin sản phẩm được truyền tải sinh động, mở ra cơ hội hợp tác bền vững.

Để hoạt động thương mại điện tử đạt hiệu quả thực chất, tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ các sở ngành:

Sở Công Thương: Hướng dẫn doanh nghiệp đưa hàng lên sàn thương mại điện tử và trang bị cho người dân kỹ năng mua sắm an toàn.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại: Đẩy mạnh kết nối tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Lực lượng Quản lý Thị trường: Tăng cường kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, xử lý nghiêm hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ và kinh doanh hàng giả trên không gian mạng.

Về phía người tiêu dùng, bên cạnh việc mua đặc sản dễ dàng hơn, người dân được khuyến cáo tra cứu tính pháp lý của các nền tảng bán hàng qua cổng thông tin của Bộ Công Thương (online.gov.vn) để phòng tránh rủi ro.

Tháng Tiêu dùng số không chỉ dừng lại ở việc kích cầu mua sắm trực tuyến mà còn hình thành thói quen giao dịch an toàn, tạo nền tảng vững chắc để đặc sản Hà Tĩnh tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.