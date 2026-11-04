Hà Tĩnh đầu tư nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng: Tạo nền tảng phát triển kinh tế biển bền vững

Đầu tư hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu

Khu vực ven biển Hà Tĩnh thường xuyên chịu tác động của sóng lớn, triều cường, bão và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, nguy cơ xói lở bờ biển, ảnh hưởng đến hạ tầng và đời sống dân cư đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai có tính đồng bộ, lâu dài.

Tại xã Thiên Cầm, tuyến kè biển Cẩm Nhượng giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ khu vực bờ biển, hạ tầng ven biển và các hoạt động dân sinh, du lịch. Việc nâng cấp tuyến kè không đơn thuần là giải pháp khắc phục những tác động trước mắt của thiên tai mà còn là bước đầu tư có ý nghĩa chiến lược nhằm tăng cường năng lực thích ứng của khu vực ven biển trước những biến động ngày càng khó lường của khí hậu.

Hiện trạng bờ kè Cẩm Nhượng, xã Thiên Cầm. Ảnh: BHT

Ngày 30/10/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2637/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng, xã Thiên Cầm. Đây là dự án đầu tư công nhóm B, thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, với tổng mức đầu tư 337,6 tỷ đồng đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030.

Theo quyết định được phê duyệt, dự án có tổng diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 10,2 ha, chủ yếu nằm trong phạm vi tuyến kè hiện trạng và đất công. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026-2027. Trọng tâm của dự án là nâng cấp tuyến kè biển dài 2.255 m, từ khu vực tiếp giáp khách sạn Sông La đến tuyến đê Phúc - Long - Nhượng. Công trình được thiết kế với các hạng mục gia cố đỉnh kè, cơ kè, mái kè và chân kè, sử dụng các cấu kiện bê tông đúc sẵn có khả năng chống chịu trong môi trường biển, kết hợp đá hộc, đá dăm và vải địa kỹ thuật.

Trong bối cảnh các địa phương ven biển đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, việc chủ động đầu tư, nâng cấp hệ thống công trình phòng, chống thiên tai thể hiện tư duy chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động thích ứng, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ các nguồn lực phát triển lâu dài.

Đồng bộ hạ tầng, mở rộng không gian phát triển kinh tế biển

Một điểm đáng chú ý của Dự án Nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng là mục tiêu đầu tư không dừng lại ở chức năng phòng, chống thiên tai. Theo Quyết định số 2637/QĐ-UBND, dự án đồng thời hướng đến việc tạo lập không gian cảnh quan ven biển đồng bộ, hiện đại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường, thúc đẩy du lịch, dịch vụ và kinh tế biển bền vững.

Cảnh quan biển thiên cầm về đêm. Ảnh: BHT

Cùng với hạng mục kè biển, dự án còn đầu tư tuyến đường giao thông trên đỉnh kè và hệ thống vỉa hè hai bên. Các hạng mục phụ trợ gồm hệ thống thoát nước mưa, hào kỹ thuật, điện chiếu sáng, bồn cây xanh và hệ thống an toàn giao thông được thiết kế đồng bộ. Việc kết hợp công trình kè với hạ tầng giao thông và cảnh quan có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức lại không gian ven biển. Khi được đầu tư hoàn chỉnh, tuyến đường trên đỉnh kè sẽ góp phần cải thiện khả năng kết nối, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đi lại, sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động kinh doanh, dịch vụ và khai thác du lịch.

Đối với Thiên Cầm, nơi có lợi thế về cảnh quan biển và tiềm năng phát triển du lịch, hạ tầng ven biển đồng bộ là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng không gian du lịch, cải thiện khả năng tiếp cận và tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Khi các hạng mục được triển khai đồng bộ, tuyến kè không chỉ phát huy vai trò bảo vệ khu vực ven biển mà còn có thể trở thành một phần của hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế địa phương. Qua đó, tạo thêm điều kiện để các hoạt động du lịch, thương mại và dịch vụ phát triển, góp phần cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Hướng tới đầu tư xanh, phát triển bền vững

Trong xu thế chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh, đầu tư công ngày càng cần được nhìn nhận không chỉ qua quy mô vốn hay khối lượng công trình được xây dựng mà còn qua hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và những giá trị môi trường được tạo ra trong dài hạn.

Với Dự án Nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng, mục tiêu đầu tư đã đặt ra mối liên hệ giữa bảo vệ bờ biển, giảm thiểu rủi ro thiên tai, cải thiện môi trường và phát triển du lịch, dịch vụ. Đây là những yếu tố quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững. Việc ưu tiên nâng cấp công trình bảo vệ bờ biển có thể góp phần hạn chế những thiệt hại về tài sản, hạ tầng và hoạt động sản xuất, kinh doanh khi thiên tai xảy ra. Đồng thời, một không gian ven biển được bảo vệ tốt hơn sẽ tạo nền tảng để địa phương khai thác các lợi thế tự nhiên một cách ổn định, hạn chế nguy cơ phát triển kinh tế trước mắt nhưng phải trả giá bằng những tổn thất lâu dài.

Tuy nhiên, đầu tư xanh không chỉ được quyết định bởi mục tiêu ghi trong dự án mà còn phụ thuộc rất lớn vào quá trình tổ chức thực hiện. Đối với công trình ven biển, yêu cầu bảo vệ môi trường cần được đặt ra xuyên suốt từ khâu chuẩn bị mặt bằng, lựa chọn vật liệu, tổ chức thi công đến nghiệm thu, vận hành và bảo trì.

Bên cạnh đó, hiệu quả đầu tư còn phải được bảo đảm bằng chất lượng công trình và công tác quản lý, vận hành, bảo trì trong suốt vòng đời sử dụng. Theo quyết định phê duyệt, công trình có thời hạn sử dụng theo thiết kế 30 năm. Vì vậy, việc tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm soát chất lượng vật liệu và giám sát thi công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong điều kiện môi trường biển có tính ăn mòn cao và thường xuyên chịu tác động của sóng, gió, bão.

Phối cảnh kè Cẩm Nhượng, xã Thiên Cầm

Với tổng mức đầu tư hơn 337,6 tỷ đồng, Dự án Nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng là một trong những công trình hạ tầng có ý nghĩa đối với định hướng phát triển không gian ven biển Thiên Cầm. Giá trị của dự án không chỉ nằm ở chiều dài tuyến kè được nâng cấp hay quy mô vốn được bố trí mà còn ở khả năng bảo vệ cộng đồng trước thiên tai, duy trì cảnh quan, cải thiện điều kiện hạ tầng và mở rộng dư địa phát triển kinh tế biển.

Trong dài hạn, một công trình phát huy hiệu quả phải đồng thời đáp ứng được ba yêu cầu: an toàn trước thiên tai, hài hòa với môi trường và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng chính là thước đo quan trọng đối với định hướng đầu tư xanh, phát triển bền vững mà Hà Tĩnh đang hướng tới.

Khi được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và tuân thủ nghiêm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, tuyến kè biển Cẩm Nhượng sẽ góp phần tạo dựng diện mạo hạ tầng ven biển đồng bộ hơn, củng cố nền tảng phát triển du lịch và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thiên Cầm trở thành điểm đến du lịch trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.