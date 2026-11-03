Hà Tĩnh đầu tư hơn 337 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Hà Tĩnh vừa phê duyệt dự án nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng, xã Thiên Cầm, với tổng mức đầu tư hơn 337,6 tỷ đồng

Theo Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, dự án có tổng mức đầu tư 337.641.914.000 đồng với chiều dài 2.255 m, điểm đầu tiếp giáp khu vực khách sạn Sông La, điểm cuối kết nối với tuyến đê Phúc – Long – Nhượng, thuộc xã Thiên Cầm. Công trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2027.

Công trình sẽ tập trung xử lý, gia cố các bộ phận quan trọng của tuyến kè, gồm đỉnh kè, mái kè và chân kè. Cùng với đó, một tuyến đường giao thông rộng 7,5 m, mặt đường bê tông nhựa sẽ được hình thành trên đỉnh kè. Hệ thống vỉa hè, bồn cây xanh, thoát nước mưa, hào kỹ thuật và chiếu sáng cũng được đầu tư đồng bộ.

Các tuyến đường ngang kết nối với đường chính sẽ được xử lý cao độ, bảo đảm giao thông thuận lợi và phù hợp với hạ tầng hiện hữu. Riêng đoạn đầu tuyến dài 400 m, phần bãi cát hiện trạng nằm trong phạm vi thi công sẽ được hoàn trả sau khi hoàn thành xây dựng.

Với diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 10,2 ha, chủ yếu thuộc phạm vi tuyến kè cũ và đất công, dự án được kỳ vọng tăng khả năng chống chịu của khu vực ven biển trước thiên tai, hạn chế xói lở và giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống, tài sản của người dân. Đáng chú ý, việc kết hợp gia cố công trình phòng hộ với chỉnh trang giao thông và cảnh quan sẽ góp phần nâng cao chất lượng không gian du lịch Thiên Cầm. Đây là một trong những điều kiện cần thiết để địa phương khai thác tốt hơn lợi thế tài nguyên biển, phát triển dịch vụ và mở rộng cơ hội sinh kế cho người dân.

Nguồn vốn thực hiện dự án được huy động từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2026–2030. Trong tổng kinh phí, chi phí xây dựng chiếm hơn 284,4 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tạm tính hơn 1 tỷ đồng. Kinh phí còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn, các chi phí liên quan và dự phòng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh được giao làm chủ đầu tư, tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2026–2027. UBND tỉnh yêu cầu đơn vị chủ động lập tiến độ chi tiết, phối hợp với chính quyền xã Thiên Cầm và các đơn vị liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đồng thời quản lý chặt chẽ vốn đầu tư, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

Việc triển khai dự án được kỳ vọng tạo thêm nền tảng hạ tầng cho Thiên Cầm, kết hợp hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ bờ biển, bảo đảm an toàn dân sinh và khai thác tiềm năng kinh tế du lịch của địa phương.