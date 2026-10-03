Hà Tĩnh đầu tư hơn 326 tỷ đồng xây tổ hợp sản xuất dược phẩm tại Vũng Áng

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Theo Quyết định số 211/QĐ-KKT, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần VKD Vũng Áng 2, có trụ sở tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có diện tích dự kiến sử dụng khoảng 44.000 m², trong đó phạm vi và ranh giới khu đất sẽ được xác định chính xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và thực hiện các thủ tục về đất đai.

Mục tiêu của dự án là sản xuất các sản phẩm dược liệu, thuốc dùng ngoài, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và nước uống đóng chai/lon. Doanh nghiệp cũng định hướng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm y dược, mỹ phẩm từ sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu, đồng thời tổ chức sản xuất, thu mua nguyên liệu thô phục vụ chế biến nguyên liệu đầu vào cho các sản phẩm y dược công nghệ cao.

Về quy mô, dự án sẽ hình thành tổ hợp nhà máy sản xuất thành phẩm, trung tâm nghiên cứu và kiểm nghiệm, trung tâm nguyên liệu và chiết xuất công nghệ cao, hệ thống kho và nhà xưởng, văn phòng cùng hạ tầng kỹ thuật. Công suất dự kiến gồm 7 triệu sản phẩm/năm dược liệu chiết xuất và dược phẩm, thuốc từ dược liệu; 2 triệu sản phẩm/năm thuốc dùng ngoài và mỹ phẩm; 7 triệu sản phẩm/năm thực phẩm chức năng; cùng 30 triệu chai/lon nước uống mỗi năm.

Ngoài hoạt động sản xuất, dự án còn cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm theo hình thức gia công hoặc thuê ngoài. Hệ thống kho GSP kết hợp nhà xưởng có diện tích dự kiến khoảng 10.500 - 15.000 m², được định hướng đáp ứng tiêu chuẩn Good Storage Practices.

Tổng vốn đầu tư dự án là 326,233 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư đạt 97,8699 tỷ đồng, tương đương 30% tổng vốn; 228,3631 tỷ đồng còn lại, tương đương 70%, là vốn huy động. Dự án không sử dụng khoản lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư.

Theo tiến độ được chấp thuận, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành hồ sơ, thủ tục, triển khai xây dựng và đưa vào vận hành trong vòng 18 tháng kể từ ngày được cho thuê, bàn giao đất. Trước đó, việc hoàn thiện hồ sơ thuê đất và bàn giao đất phải được thực hiện trong vòng 3 tháng sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Giai đoạn 1 tập trung đầu tư nhà máy sản xuất thành phẩm, trung tâm nghiên cứu và kiểm nghiệm, trung tâm nguyên liệu và chiết xuất công nghệ cao, văn phòng và hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn 2 là hệ thống kho GSP kết hợp nhà xưởng, dự kiến hoàn thành trong quý I/2030.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Theo quyết định chấp thuận đầu tư, phường Hoành Sơn được xác định là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, do đó dự án được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định đối với địa bàn này. Mức ưu đãi cụ thể, điều kiện và thủ tục áp dụng sẽ được xác định theo pháp luật về đất đai, thuế, tín dụng và các quy định liên quan.

Trong quá trình triển khai, Công ty Cổ phần VKD Vũng Áng 2 phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, quốc phòng - an ninh và phòng cháy, chữa cháy. Doanh nghiệp cũng phải ký quỹ hoặc có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đã được chấp thuận, chủ động cân đối, huy động nguồn vốn để bảo đảm tiến độ; chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của hồ sơ đề xuất dự án, cũng như thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định.