Hà Tĩnh đầu tư gần 321 tỷ đồng xây khu tái định cư tại phường Sông Trí

Toàn cảnh khu vực trung tâm phường Sông Trí. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 2422/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng Khu tái định cư tại phường Sông Trí, với tổng mức đầu tư dự kiến 320,979 tỷ đồng. Dự án được triển khai theo Đề án phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới đáp ứng nhu cầu bố trí tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng.

Dự án có diện tích khoảng 29,5 ha tại phường Sông Trí, thuộc đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư xã Kỳ Lợi tại phường Kỳ Trinh và phường Hưng Trí (nay là phường Sông Trí), tỷ lệ 1/500. Dự án thuộc nhóm B, sử dụng nguồn ngân sách tỉnh và nguồn ứng vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027.

Về quy mô đầu tư, dự án bao gồm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Các hạng mục chính gồm giao thông, san nền, cấp điện, cấp và thoát nước, nhà văn hóa cùng các công trình liên quan, nhằm hình thành khu tái định cư có hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh sống của người dân.

Dự án được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng trên diện tích khoảng 29,5 ha, với tổng mức đầu tư dự kiến 93,26 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư, gồm hệ thống giao thông, san nền, cấp điện, cấp và thoát nước, nhà văn hóa cùng các hạng mục liên quan, với tổng mức đầu tư dự kiến 227,719 tỷ đồng. Cả hai dự án thành phần đều được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027.

Sau khi hoàn thành, khu tái định cư sẽ tạo thêm quỹ đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng, góp phần bảo đảm nơi ở và điều kiện sinh hoạt cho người dân thuộc diện phải di dời. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cũng hướng tới nâng cao chất lượng không gian sống, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị tại phường Sông Trí.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị được giao làm chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, xây dựng tiến độ chi tiết và tổ chức triển khai để dự án hoàn thành đúng thời gian được phê duyệt. Công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn phải bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương tham mưu bố trí vốn phù hợp với nhu cầu và tiến độ thực hiện. Quỹ Phát triển đất tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục ứng vốn theo quy định.

Các sở, ngành liên quan, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND phường Sông Trí có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.