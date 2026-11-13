Hà Tĩnh đầu tư cao tốc 15.000 tỷ đồng, hướng thẳng lên Cửa khẩu Cầu Treo

Theo Quyết định số 1940/QĐ-BXD ngày 9/11/2026, Bộ Xây dựng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh quản lý đoạn tuyến cao tốc từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng.

Đoạn tuyến này dài khoảng 51km, có quy mô 4 làn xe, thuộc tuyến cao tốc Hà Tĩnh – Cầu Treo (CT.44). Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Tờ trình số 770 ngày 27/10/2026 đề nghị Bộ Xây dựng giao địa phương quản lý, tổ chức đầu tư đoạn tuyến.

Hiện quốc lộ 8 vẫn là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ với Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Theo phương án được đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng, thuộc nhóm A. Do đặc thù địa hình miền núi phía Tây Hà Tĩnh, phương án thiết kế dự kiến có thể phải sử dụng kết cấu hầm và cầu cạn để bảo đảm điều kiện khai thác, an toàn giao thông.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ được điều chỉnh tại Quyết định số 1088 ngày 30/6/2026 của Bộ Xây dựng, toàn tuyến cao tốc Hà Tĩnh – Cầu Treo dài khoảng 85km, kết nối từ cao tốc Bắc – Nam phía Đông tại khu vực xã Trường Lưu đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tuyến được chia thành hai đoạn: đoạn từ cao tốc Bắc – Nam đến đường Hồ Chí Minh dài khoảng 34km, quy mô 6 làn xe; đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu dài khoảng 51km, quy mô 4 làn xe.

Như vậy, quyết định mới tập trung giao Hà Tĩnh tổ chức đầu tư đoạn 51km từ đường Hồ Chí Minh lên cửa khẩu, góp phần từng bước hiện thực hóa trục kết nối từ cao tốc Bắc – Nam đến khu vực biên giới Việt Nam – Lào.

Về nguồn vốn, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 834 ngày 9/10/2026 trình Chính phủ, trong đó dự kiến hỗ trợ tỉnh từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 với mức vốn 7.958 tỷ đồng.

Đối với phần vốn còn lại, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 48 ngày 22/10/2026 thống nhất bổ sung dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn; đồng thời giao UBND tỉnh nghiên cứu các giải pháp đầu tư phù hợp; tiếp tục tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Trung ương; huy động, cân đối các nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư hoàn thành dự án trọng điểm.

Hiện nay, Quốc lộ 8 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Tĩnh với Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tuy nhiên, những hạn chế về quy mô, địa hình và điều kiện khai thác khiến tuyến đường chịu áp lực lớn khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa, giao thương xuyên biên giới ngày càng tăng.

Việc hình thành tuyến cao tốc mới được kỳ vọng rút ngắn thời gian vận chuyển, tăng năng lực thông hành và tạo thuận lợi cho hàng hóa từ Lào kết nối với hệ thống cảng biển, khu kinh tế và trung tâm logistics tại Hà Tĩnh. Xa hơn, công trình có thể góp phần thúc đẩy hành lang kinh tế Cầu Treo – Vũng Áng, mở rộng kết nối với khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Dù vậy, với tổng mức đầu tư lớn và địa hình miền núi phức tạp, bài toán huy động vốn, giải phóng mặt bằng và kiểm soát chi phí xây dựng sẽ là những thách thức đáng kể. Đặc biệt, khoản hỗ trợ gần 8.000 tỷ đồng hiện mới được đề cập trong phương án trình cấp có thẩm quyền, cần tiếp tục chờ quyết định phân bổ chính thức.